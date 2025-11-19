財劃法二修再掀戰火！綠控柯志恩背叛 藍嗆民進黨沒幫高雄爭一分錢

立法院14日三讀通過財政收支劃分法第二次修正，再掀藍綠攻防戰火，高雄市議會民進黨團今天痛批修法獨厚台北、壓縮地方，點名國民黨立委柯志恩「兩度背叛高雄」，造成計畫型補助面臨約200億元缺口。柯志恩反擊，民進黨才是不提版本、不幫高雄把餅做大，並要全體市民睜大眼看「政院版最終是否納入陳其邁的主張」。

民進黨團今指控，這次修法延續去年第一次草率修法錯誤，不但沒有補洞，還讓高雄再次成為最大受害者，柯志恩身兼國民黨智庫執行長、法案提案人與市長參選人，過去一年完全未替高雄爭取，卻在藍白第二次修法中再度支持對高雄最不利的版本。

去年修法讓高雄市統籌分配款增加258億，但中央一般性補助與計畫型補助遭刪減432億，實質減少174億，近5年高雄計畫型補助從269億已成長至498億，如今被擠壓約200億，工程面臨停擺危機，痛批柯志恩選舉在高雄、心思在台北，兩次修法都讓北部得利、高雄受傷。

立委邱議瑩直言，財劃法長期獨厚台北，高雄土地面積是台北11倍，人口多20萬，工廠多、汙染多、產業外部成本最高，只分507億，台北卻拿到707億。

邱議瑩說，目前財劃法沒有反映真實區域成本，她舉例全國工業與服務業產值42兆，台北市9.5兆、高雄4.7兆，「不是台北會招商，而是總部設在台北、汙染留在高雄」她呼籲將高齡人口、土地面積、汙染負擔等指標納入，並喊話柯志恩「要跟著國民黨走、投下傷害高雄的版本嗎」？

柯志恩反駁，土地面積指標不是未納入，而是不能加權過高，花蓮、新北、高雄面積巨大，過度加權將造成不公平，汙染指標與碳費本來就應用其他條例處理，這是陳其邁市長主張「難道陳市長是在否認過去的自己？」柯反問，財劃法對高雄那麼重要，為什麼8綠委與行政院不提版本？

柯志恩說，去年修法民進黨不願提版本，藍白才會主導，去年10月朝野協商期間，她多次敦促民進黨與行政院提出版本「但民進黨就是不提」行政院版即將出爐，是否納入陳其邁主張的指標，屆時見分曉。

國民黨團強調，以高雄市為例，115年度統籌分配款估達787億元，一般性補助近190億元全數拿回，加上計畫型補助10年平均246億元，財源總額可超過1200億元、較去年不減反增，預算書也揭示高雄明年統籌加補助收入1274億，較今年增加46億「明明變多，民進黨硬說變少」。