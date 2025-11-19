快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

財劃法二修再掀戰火！綠控柯志恩背叛 藍嗆民進黨沒幫高雄爭一分錢

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄即時報導
財劃法二修，民進黨立委今天在立法院召開記者會要求重修，並反對重北輕南。記者郭韋綺／翻攝
財劃法二修，民進黨立委今天在立法院召開記者會要求重修，並反對重北輕南。記者郭韋綺／翻攝

立法院14日三讀通過財政收支劃分法第二次修正，再掀藍綠攻防戰火，高雄市議會民進黨團今天痛批修法獨厚台北、壓縮地方，點名國民黨立委柯志恩「兩度背叛高雄」，造成計畫型補助面臨約200億元缺口。柯志恩反擊，民進黨才是不提版本、不幫高雄把餅做大，並要全體市民睜大眼看「政院版最終是否納入陳其邁的主張」。

民進黨團今指控，這次修法延續去年第一次草率修法錯誤，不但沒有補洞，還讓高雄再次成為最大受害者，柯志恩身兼國民黨智庫執行長、法案提案人與市長參選人，過去一年完全未替高雄爭取，卻在藍白第二次修法中再度支持對高雄最不利的版本。

去年修法讓高雄市統籌分配款增加258億，但中央一般性補助與計畫型補助遭刪減432億，實質減少174億，近5年高雄計畫型補助從269億已成長至498億，如今被擠壓約200億，工程面臨停擺危機，痛批柯志恩選舉在高雄、心思在台北，兩次修法都讓北部得利、高雄受傷。

立委邱議瑩直言，財劃法長期獨厚台北，高雄土地面積是台北11倍，人口多20萬，工廠多、汙染多、產業外部成本最高，只分507億，台北卻拿到707億。

邱議瑩說，目前財劃法沒有反映真實區域成本，她舉例全國工業與服務業產值42兆，台北市9.5兆、高雄4.7兆，「不是台北會招商，而是總部設在台北、汙染留在高雄」她呼籲將高齡人口、土地面積、汙染負擔等指標納入，並喊話柯志恩「要跟著國民黨走、投下傷害高雄的版本嗎」？

柯志恩反駁，土地面積指標不是未納入，而是不能加權過高，花蓮、新北、高雄面積巨大，過度加權將造成不公平，汙染指標與碳費本來就應用其他條例處理，這是陳其邁市長主張「難道陳市長是在否認過去的自己？」柯反問，財劃法對高雄那麼重要，為什麼8綠委與行政院不提版本？

柯志恩說，去年修法民進黨不願提版本，藍白才會主導，去年10月朝野協商期間，她多次敦促民進黨與行政院提出版本「但民進黨就是不提」行政院版即將出爐，是否納入陳其邁主張的指標，屆時見分曉。

國民黨團強調，以高雄市為例，115年度統籌分配款估達787億元，一般性補助近190億元全數拿回，加上計畫型補助10年平均246億元，財源總額可超過1200億元、較去年不減反增，預算書也揭示高雄明年統籌加補助收入1274億，較今年增加46億「明明變多，民進黨硬說變少」。

國民黨團批評，民進黨遇中央就軟弱，不敢為高雄爭取一分錢，既然市府做不到，只能由柯志恩與國民黨出面為高雄爭取財源。

圖／高雄市議會民進黨團提供
圖／高雄市議會民進黨團提供
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

柯志恩 民進黨 修法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

月世界驚現「垃圾山」 柯志恩嘆：積極巡視或能更早發現

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

相關新聞

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

行政院明天將提出新版財劃法草案，國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢問，新版財劃法給地方的統籌分配稅款，是否會比原多釋出的4...

【重磅快評】不溝通又不會編預算 卓榮泰不如早日讓賢

立法院會三讀通過財政收支劃分法修正案，閣揆卓榮泰宣告「全面迎戰」後，又改口稱「未到最後關頭，不會輕言抵制」，並情勒在野「...

財劃法二修再掀戰火！綠控柯志恩背叛 藍嗆民進黨沒幫高雄爭一分錢

立法院14日三讀通過財政收支劃分法第二次修正，再掀藍綠攻防戰火，高雄市議會民進黨團今天痛批修法獨厚台北、壓縮地方，點名國...

南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

民進黨南高屏立委今天在立法院大集結，一同批評藍白版本「財劃法」造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉並支持重修財劃法。

財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，高雄市目前一般性補助、計畫型補助均已減少超過百億，統籌分配款雖增加258億，但增幅...

藍白再修財劃法保地方補助款 主計長嗆「虛胖」要求覆議、釋憲

立法院日前再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年。民進黨立委吳秉叡質詢問，若中央超過舉債上限怎麼辦？中央要違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。