聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
南部綠委大集結，齊轟新版財劃法造成重北輕南。圖／許智傑辦公室提供
民進黨南高屏立委今天在立法院大集結，一同批評藍白版本「財劃法」造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉並支持重修財劃法。

民進黨立委郭國文表示，行政院明天將提出院版財劃法，只有台北市、新北市、新竹市三個縣市反對，因為在原本的版本當中，他們是既得利益者，更加凸顯這部財劃法確實是重北輕南，呼籲藍白應該積極對話，不要再繼續採取對立的態度。

民進黨立委賴惠員指出，台南市在修法中是六都中受傷最嚴重，不僅每年將短少42億元統籌分配款，還需額外承擔原由中央支付的270億元社福開銷，造成312億元的財政黑洞。

民進黨立委陳亭妃說，中央政府對各縣市的補助從未因黨派而有別。新版財劃法把北部、南部所有資源再次分裂，很多縣市的工廠都在台南，營運中心在北部，但稅收是營運中心交付的，因此地方會有剝奪感，對台南非常實質不公平。

民進黨立委林俊憲表示，藍白從中央奪走5000多億元，卻又要求地方補助款不得減少，此舉將迫使中央政府舉債超過5000億元，嚴重違反公債法上限。

民進黨立委賴瑞隆指出，從去年到今年兩次重修財劃法，台北增加400多億元，而高雄實質損失了200多億元，是赤裸裸的「富者越富，貧者越貧」。

民進黨立委許智傑說，希望盡速看到行政院把版本送到立法院，與高雄南部委員的版本來做充分討論，也希望有一個公平公正的財劃法納入更多的指標，包括土地面積、人口，也必須包含工業的就業人口、農林漁牧的就業人口以及農林漁牧的產值，更要把高齡人口納入重要的平衡指標。

民進黨立委徐富癸表示，經過這樣不公平的財劃法，對於整個未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數，這些重大交通建設一旦落空之後，南高屏的發展就會岌岌可危。

延伸閱讀

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

影／批藍白財劃法重北輕南 民進黨南高屏立委要求重修

院版財劃法擬20日提出 莊翠雲：統籌款規模比今年大

藍白再修財劃法保地方補助款 主計長嗆「虛胖」要求覆議、釋憲

相關新聞

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

行政院明天將提出新版財劃法草案，國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢問，新版財劃法給地方的統籌分配稅款，是否會比原多釋出的4...

藍白再修財劃法保地方補助款 主計長嗆「虛胖」要求覆議、釋憲

立法院日前再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年。民進黨立委吳秉叡質詢問，若中央超過舉債上限怎麼辦？中央要違法...

院版財劃法擬20日提出 莊翠雲：統籌款規模比今年大

行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，財政部長莊翠雲今天表示，明天行政院會將會討論，而根據院版內容，明年度中央統籌分配...

地方抱怨沒看到財劃法公式 莊翠雲：10月21日開會時就發了

行政院版財劃法修正草案預計明天出爐，財政部昨大動作邀集地方政府會商，但地方質疑竟只有一張A4紙，完全沒看到公式。財政部長...

南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

民進黨南高屏立委今天在立法院大集結，一同批評藍白版本「財劃法」造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉並支持重修財劃法。

財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，高雄市目前一般性補助、計畫型補助均已減少超過百億，統籌分配款雖增加258億，但增幅...

