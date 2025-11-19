南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

民進黨南高屏立委今天在立法院大集結，一同批評藍白版本「財劃法」造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉並支持重修財劃法。

民進黨立委郭國文表示，行政院明天將提出院版財劃法，只有台北市、新北市、新竹市三個縣市反對，因為在原本的版本當中，他們是既得利益者，更加凸顯這部財劃法確實是重北輕南，呼籲藍白應該積極對話，不要再繼續採取對立的態度。

民進黨立委賴惠員指出，台南市在修法中是六都中受傷最嚴重，不僅每年將短少42億元統籌分配款，還需額外承擔原由中央支付的270億元社福開銷，造成312億元的財政黑洞。

民進黨立委陳亭妃說，中央政府對各縣市的補助從未因黨派而有別。新版財劃法把北部、南部所有資源再次分裂，很多縣市的工廠都在台南，營運中心在北部，但稅收是營運中心交付的，因此地方會有剝奪感，對台南非常實質不公平。

民進黨立委林俊憲表示，藍白從中央奪走5000多億元，卻又要求地方補助款不得減少，此舉將迫使中央政府舉債超過5000億元，嚴重違反公債法上限。

民進黨立委賴瑞隆指出，從去年到今年兩次重修財劃法，台北增加400多億元，而高雄實質損失了200多億元，是赤裸裸的「富者越富，貧者越貧」。

民進黨立委許智傑說，希望盡速看到行政院把版本送到立法院，與高雄南部委員的版本來做充分討論，也希望有一個公平公正的財劃法納入更多的指標，包括土地面積、人口，也必須包含工業的就業人口、農林漁牧的就業人口以及農林漁牧的產值，更要把高齡人口納入重要的平衡指標。

民進黨立委徐富癸表示，經過這樣不公平的財劃法，對於整個未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數，這些重大交通建設一旦落空之後，南高屏的發展就會岌岌可危。