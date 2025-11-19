財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，高雄市目前一般性補助、計畫型補助均已減少超過百億，統籌分配款雖增加258億，但增幅僅52％為全台墊底，市議員鄭光峰今總質詢怒批中央整體經費減少174億，重擊高雄城市發展，質疑立委柯志恩竟為黨意，不顧高雄人，市長陳其邁也說此次修法草率通過，相當不負責。

鄭光峰表示，高雄市一般性預算少136億元、計畫型補助少193億元，光是捷運建設就少103億元，加上統籌分配款增加的258億，「加加減減之下，一共少了174億，對高雄發展是一大傷害！」包括已動工的黃線、林園線，高雄市社福、治水、長照政策如何延續？主因就是國民黨通過的第一版財畫法未將人口、土地面積等因素加入考量。

「柯志恩身為藍營高市黨部主委、不分區立委、智庫執行長，到底為高雄做什麼？」鄭光峰表示，柯能做努力卻不做，已成為高雄罪人，讓黨意凌駕於高雄發展，高雄面積六都最大，預算涉及國土保安、生態保育、林業用地，65歲老年人口和14歲以下幼年人口也多，且高雄工業為台灣發展經濟，負擔20%碳排的環境負擔，財畫法卻未考量。

鄭光峰表示，捷運建設經費少了103億，如此大的洞口讓高雄無力回天，「請柯志恩公開支持行政院版本，不要讓高雄人『看破手腳』 ，不過為了黨意，出賣高雄人！」

「在野黨為高雄市增258億不感謝，高雄被行政院砍432億卻不敢吭聲！」市議員陳麗娜表示，目前高雄一般性補助已確定將補回，而被砍103億的捷運經費其實在2022年已核定，經費確定無虞，未來高雄市不致超砍174億，但目前的狀況是「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀修理陳其邁」，民進黨要求柯志恩需負責，那選市長的賴瑞隆也應負責。請陳其邁硬起來，別轉移焦點罵國民黨，而應是找賴清德、卓榮泰討回補助款。

陳其邁表示，財畫法上次修法，他赴立院出席卻無法發言，立院這次修法更未通知地方政府，「如此草率通過，我相當不以為然！」高雄統籌分配款增加52％，在全台22縣市墊底，增加最多的縣市在北部，加劇南北發展差距，高雄市最卑微的要求僅是修法後，高雄統籌分配款、一般型補助、計劃型補助加總不低於去年，讓市府能再權衡配比。

陳其邁表示，全國今年計劃型補助2954億元，明年剩下308億元要分給全台縣市，高雄市去年拿到計劃型補助497億元，是六都第一，明年度勢必減少，而一般性補助又幾乎用於公共服務，未來高雄重大交通建設會受到嚴重影響，「國民黨主導的財畫法是不負責任版本！是惡化地方財政，非幫助地方財政。」