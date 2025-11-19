莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

行政院明天將提出新版財劃法草案，國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢問，新版財劃法給地方的統籌分配稅款，是否會比原多釋出的4165億元更多？財政部長莊翠雲透露，115年整體釋出1兆1683億，新版本規模會更大，但對地方多釋出的4165億不合理，會再做合宜規劃。

立法院財政聯席委員會今天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出共編列新台幣270億元，實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，朝野立委共提36案預算案與主決議。

賴士葆今天在立法院質詢問，財劃法通過後地方統籌分配稅款必須多釋出4165億元，而政院再提新版財劃法給地方的統籌分配稅款到底是多少錢？會比原來多嗎？

莊翠雲解釋，財劃法明天提報院會討論，再對外會詳細說明。而以115年總預算來算的話，整體釋出1兆1683億元，除了中央統籌分配稅款8874億，還有一般性與計畫型補助款；而新版本釋出不會比較少，也就是規模不會比1兆1683億少。

賴士葆直稱還是聽不懂並追問，那所以地方統籌分配稅款多分的4165億元，到底有沒有增加？莊翠雲表示，關於這4165億元，其實當時國民黨團版本並沒有經過相關事權調整就直接定了，這是一個不合理的狀況，沒有說會維持4165億元，但「我們會做合宜的規劃」。