明年度統籌分配款規模比今年擴大 莊翠雲：錢、權會做合宜的下放

行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，財政部長莊翠雲今天在立法院答詢表示，明年度中央統籌分配稅款的規模會比今年度擴大，垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德、內政部長劉世芳等相關部會首長列席備詢。針對行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，國民黨立委賴士葆指出，根據行政院版，中央地方分配比是否為66比34。莊翠雲表示明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大，而垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。 行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，財政部長莊翠雲今天表示，明天行政院會將會討論，而根據院版內容，明年度中央統籌分配稅款的規模會比今年度擴大，垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。記者林俊良／攝影