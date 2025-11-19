藍白再修財劃法保地方補助款 主計長嗆「虛胖」要求覆議、釋憲

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
主計總處主計長陳淑姿。記者胡經周／攝影
立法院日前再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年。民進黨立委吳秉叡質詢問，若中央超過舉債上限怎麼辦？中央要違法編列嗎？主計長陳淑姿表示，「虛胖這種事我們不能做」，所以會循救濟程序進行，會要求覆議、釋憲。

立法院財政聯席委員會今天審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出共編列新台幣270億元，實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，朝野立委共提36案預算案與主決議。

吳秉叡詢問，藍白通過新版財劃法，規定計畫型補助與一般性補助不能比以前少，再加上先前通過的財劃法版本，如此中央財政要增加多少錢？陳淑姿答詢表示，統籌分配稅款總共多釋出4165億，而補助則維持5455億，總共要增加2646億，這部分無法負擔。

吳秉叡質疑，這樣是否超過公債法舉債15%上限？是否要在總預算上灌水、虛胖，債務給後代負擔，否則就違反預算法？陳淑姿答詢表示，「虛胖這種事我們不能做」，將循救濟程序進行，會要求覆議、釋憲。

吳秉叡 財劃法 陳淑姿
