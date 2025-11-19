院版財劃法擬20日提出 莊翠雲：統籌款規模比今年大

行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，財政部長莊翠雲今天表示，明天行政院會將會討論，而根據院版內容，明年度中央統籌分配稅款的規模會比今年度擴大，垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德、內政部長劉世芳等相關部會首長列席備詢。

針對行政院預計20日提出院版財劃法修正草案，國民黨立委賴士葆指出，根據行政院版，中央地方分配比是否為66比34。莊翠雲表示，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大，而垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。

賴士葆詢問，去年底財劃法修法後，今年度各地方可增加新台幣4100億元的統籌分配稅款，行政院的版本是否比4100億元還多。

莊翠雲表示，根據去年底立法院三讀修正通過的財劃法，明年度中央總體釋出1兆1683億元，其中中央統籌分配稅款8874多億元，還有一般性補助款、計畫型補助款，行政院修法版本，預計規模不會比現在少。

莊翠雲指出，明年度各地方可增加4100億元的統籌分配稅款，這是國民黨團所提的修法版本，且當初沒有經過相關事權調整，就直接這樣定，當時就認為這是不合理狀況，會做合宜規劃。