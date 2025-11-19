政院版財劃法地方有疑慮 侯友宜：溝通要有誠心、誠信

行政院昨天召開財劃法協商會議，地方政府會中反映對分配方式有疑慮。新北市長侯友宜今天表示，這段時間紛紛擾擾，但溝通要有誠心與誠信，昨天同仁到行政院開會，中央提供的資料並不完整，地方聲音反映上去了，是否能夠被接納？「中央不能站在自己立場看一件事情」。

侯友宜表示，這些都是人民納稅錢，如何透過公開、透明討論機制，共同攜手合作讓國家建設更迅速，也守住我們國家的安全，讓人民可以在這塊土地安居樂業才是我們的目標。

侯友宜說，行政院有行政院版本，立法院有立法院的主張，當然地方政府也有地方政府的聲音，財劃法在修訂過程中溝通，公開、透明，訴求讓人民知道財源怎麼分配到讓人民幸福有感，這才是最重要的。

侯友宜說，溝通一定是要有誠心、誠信，昨天同仁去開會，很多資料不是那麼完整，地方政府很多的聲音反映上去，是否能被接納，中央不能站在自己的立場看一件事情，大家都要互相做好完整溝通。

侯友宜也說，財劃法基本上已經過了，相關預算地方政府先編了，就要按照法令來做事，既然已經過了，已經開始執行預算，希望趕快去落實執行，讓地方政府建設能快速往前走，這才是人民之福。