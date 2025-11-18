【即時短評】財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

多年未修的財政收支劃分法，在藍白人數優勢下，一年內二度修法。行政院遲至本周四才要提出修法草案，已是姍姍來遲。行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」遭在野痛批，相較於朝野對抗，卓揆真正該思考的是，如何說服在野、整合中央及地方，共同推動財政改革的雙贏局面。

財劃法修本是朝野的歷史共業，去年底藍白強勢翻修，力圖「將餅做大」卻缺乏配套，或許修法版本不盡理想，但行政院也未盡責任，面對在野要求提出行政院版草案，政院卻一再以「現行版本就是最好版本」搪塞，跨時空打臉過去主張財政改革的民進黨，此番消極態度，更令人失望。

這1年來，行政院因不滿在野修法，透過大砍計畫型補助、要求討補助須申請，還擊在野及地方，卻仍迴避執政黨的修法責任，才促使日前在野再度修法，先下手為強，將分配法制化，避免政院又在分配地方的統籌稅款動手腳，結果卻遭政院嗆聲「全面迎戰」，導致朝野對立升溫。但也因此終於催出行政院草案，本周四就要掀牌。

民進黨執政已邁入第9年，提出完整修法配套本是應盡責任，卻要在野出招才要被動向前邁步，卓揆繼「迎戰說」後，昨天再嗆在野「抽中央的血、逼吃錯的藥」，徒讓氣氛更僵，也讓人不禁想問，在此情況下，卓榮泰還想跟立法院長韓國瑜談什麼？還有能力與在野溝通嗎？

事實上，行政院縱使對在野修法有意見，但以目前朝小野大的國會生態，也只能「依法行政」；行政院如果認為政院版草案是更好的版本，就有必要與在野溝通，促成朝野共同修法，否則，藍白挾其人數優勢，政院版仍難通過立法，版本再好也是枉然，仍只剩朝野及中央地方繼續纏鬥。

卓揆既然稱政院「保持彈性，不會放棄協商，未到最後關頭也不會輕言抵制」，就趕快收起硬嘴，展現軟功，全力說服在野及地方吧。