冷眼集／卓揆快收起硬嘴、展現軟功

多年未修的財政收支劃分法，在藍白人數優勢下，一年內二度修法。行政院明天才要提出修法草案，已是姍姍來遲。行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」遭在野抨擊，相較於朝野對抗，卓揆該思考的是，如何說服在野、整合中央及地方，共同推動財政改革的雙贏局面。

財劃法修法本是朝野的歷史共業，去年底藍白強勢翻修，力圖「將餅做大」卻缺乏配套，或許修法版本不盡理想，但行政院也未盡責任，面對在野要求提出院版草案，政院卻一再以「現行版本就是最好版本」搪塞，跨時空打臉過去主張財政改革的民進黨，消極態度令人失望。

這一年來，行政院不滿在野修法，透過大砍計畫型補助、要求討補助須申請，反制在野及地方，卻仍迴避執政黨的修法責任，才促使日前在野再度修法，先下手為強，將分配法制化，避免政院又在分配地方的統籌稅款動手腳，結果卻遭卓揆嗆聲「全面迎戰」，導致朝野對立升溫，但也因此催出政院草案明天掀牌。

民進黨連續執政已第九年，提出完整修法配套本是責任，卻要在野出招才要邁步。行政院縱使對在野修法有意見，但以目前朝小野大的國會生態，也只能依法行政；如果行政院認為政院版草案是更好的版本，就有必要與在野溝通共同修法，否則藍白挾其人數優勢，政院版仍難通過，版本再好也枉然。

卓揆昨天聲稱「保持彈性，未到最後關頭不輕言抵制」，就趕快收起硬嘴、展現軟功，全力說服在野及地方政府。