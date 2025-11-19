聽新聞
行政戰立法 學者建議總統院際協調 換閣揆或修法

聯合報／ 記者陳素玲蔡晉宇／台北報導

行政院版財劃法修正草案將出爐，財稅學者指出，行政院此時再提修法「居心不良」，只是想再搞朝野對抗，在野黨不可能通過。若行政院「宣戰」造成國家運作失靈，學者建議總統應召集院際協調，最好方式就是更換閣揆或修改地方制度法，各項支出若屬地方自治就回歸地方；若中央因修法財政大失血，應該另闢財源向國會提案加稅，而不是與地方爭錢。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，在野黨此次修財劃法只有三個重點，一是修正第一次修法錯誤的公式，其次是維持一般補助款不因統籌分配稅款增加而減少，第三則是確保計畫型補助不減。行政院當初堅持不提財劃法對案，如今又要提自己版本是居心不良，重點只在水平分配，不提中央要拿多少錢出來，昨天政院找地方政府開會，地方會覺得中央虛晃一招。

「卓院長指中央被掏空是鬼話。」黃耀輝說，在野黨兩次修法，中央只少了統籌分配稅四千多億元，恢復地方補助款也是合情合理，如此可打破中央集權現象，讓錢下放地方政府。行政院再提版本，反正也過不了，只是為了再搞朝野對抗，維持中央集權，因為修法後中央財源還是占全部政府收入百分之六十六、地方只有百分之卅四。

政大財稅系教授陳國樑說，行政院之前修法過程一直缺席，就是要維持舊有財政中央集權模式，第一次藍白修法將統籌分配稅款下放地方的餅做大，但中央又從補助款動手；在野黨第二次修法除了補正之前錯誤，也將一般補助款、計畫型補助款的洞補好。現在行政院想提版本，就是想取回分配權，但藍白不會通過。

陳國樑指出，藍白二度修法是不錯契機，讓地方財政可以自主，落實地方自治。但現在問題又變成政治惡鬥，在野黨修法堵死，行政院就提釋憲，而且修法後，預算也不撤，中央無視法律，國家運作出現大問題，總統應召集院際協調，「該思考換一個閣揆，把換閣揆當做朝野修正的機制」；否則藍白修法後不執行，執政的大法官人事、預算、法案都通不過，賴總統還要一個堅持不肯妥協的行政院長嗎？

陳國樑也說，如果修法後中央財政大失血，但國防及對等關稅衝擊都要花不少錢，中央不是阻止錢流出去，而是要另闢財源，向國會提案增稅，取得足夠財源。

不過，駐歐盟前代表李淳昨天在民進黨直播節目說，藍白唱衰台灣、惡修財劃法，只會將台灣帶向極端發展。

