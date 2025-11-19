聽新聞
國家財政失衡 盧秀燕：肥中央瘦地方

聯合報／ 本報記者／連線報導

對於行政院長卓榮泰宣稱「全面迎戰」，引發藍綠交鋒。台中市長盧秀燕昨說，與其全面迎戰，不如全面迎合地方財政需求，長期以來國家財政結構「肥中央、瘦地方」，各縣市為錢所苦。台南市長黃偉哲則批，藍白修正財劃法愈修愈惡，未來中央對地方捷運等重大建設完全沒有錢處理，北部捷運路網已完善，這是對中南部民眾的報復。

行政院證實，雙北、竹市皆不同意院版財劃法方向。新北市長侯友宜表示，新北人口多、需求大，但多年來人均預算始終為六都最低，在推動社福與照顧弱勢上挑戰更大，期待中央在五項指標與試算公式上務必講清楚、說明白。台北市長蔣萬安說，行政院版本忽視地方政府財政努力、商業服務業的需求等重要因素，行政院應該將疑慮說清楚，會積極捍衛北市的財源。竹市府表示，財政部提出的新修法版本，竹市獲配財源大幅下降，具體金額仍難以估算，已提出書面意見反對。

國民黨立委王鴻薇說，政院第一步應先找地方政府協商，喊打喊殺不是健康態度。行政院早就應該提財劃法修法版本，卓榮泰不是慢半拍，是慢了一年多，她樂見行政院提出版本，立院將嚴審；財劃法修正，避免中央財劃法掐住地方喉嚨，一般補助款該給不給，投機取巧改成計畫型補助款，想方設法搶地方錢。

國民黨立委許宇甄說，立法院三讀修正財劃法，行政院本應依法編列，但過去一年多來，卓榮泰帶頭違法，不但沒有依法編列、剋扣一般性補助款，還將一般性補助款變成計畫型補助款，低估預算製造舉債假象。

民進黨籍屏東縣長周春米表示，財劃法二修後，中央可自由運用的財源更少，更無餘裕補助弱勢縣市，屏東財政困境沒變，未來推動重大建設勢必面臨更大挑戰，希望立法院迷途知返，懸崖勒馬。

