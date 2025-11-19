聽新聞
舌戰藍委 卓揆：立院開戰我才備戰

聯合報／ 記者屈彥辰黃婉婷張文馨蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（左）、財政部長莊翠雲（右）昨赴立院備詢，卓揆嗆藍委「立院開戰我才備戰」。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（左）、財政部長莊翠雲（右）昨赴立院備詢，卓揆嗆藍委「立院開戰我才備戰」。記者季相儒／攝影

立法院上周三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰揚言「全面迎戰」。立法院昨天總質詢，卓揆舌戰藍委，國民黨立委傅崐萁播放賴清德總統擔任台南市長時催促中央修正財劃法的影片，傅追問卓榮泰，「你是要跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」卓則回嗆：「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰。」

卓榮泰昨赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，但財劃法大戰成質詢重點。卓榮泰還重批，「國會抽中央血、逼吞錯的藥」，造成明年度中央政府舉債五六○○億元，不是說別債留子孫，政院無法違法編列預算。但他不會放棄協商，未到最後關頭不輕言抵制，盼國會勿一意孤行，停下「一惡再惡」的修法，他將在總質詢後再找立法院長韓國瑜談財劃法。

財政部長莊翠雲說，地方政府明年度可獲得的統籌分配稅款已大幅增加，大家都不提，只會喊計畫型補助減少，其中台北市拿到比原來多四百多億元，增加最多。

民進黨立委張雅琳表示，藍白修法持續削弱中央政府應變能力，未來若再遇到馬太鞍溪堰塞湖天災，政府是否還有因應空間？卓榮泰表示，像這次的非洲豬瘟、堰塞湖或今年特別的國際談判，明年如果有任何狀況將沒有能力，一直削弱中央國庫、癱瘓圍堵政府，到底用意何在，民眾應該要想清楚。中央協助馬太鞍溪金額廿七億元、非洲豬瘟卅六億元，這都是硬擠出來的，明年若無此能力，就會「叫天天不應、叫地地不靈」。

傅崐萁表示，財劃法修正後，行政院撥給地方四一六七億元，但一般性補助被剋扣一三○○億元，計畫型補助被扣二六四六億元，明年地方政府只增二二○億元；再修財劃法，是把中央剋扣地方的一般性補助還給地方政府，關係到醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。傅崐萁還當場播放賴總統擔任台南市長時催促中央盡快修財劃法的影片，要求卓榮泰表態。

立法院 卓榮泰
