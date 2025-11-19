2頁A4空談財劃法 地方疑慮大

行政院版財劃法修正草案預計明天出爐，中央財主部會昨大動作邀集各地政府會商，結果現場只提供不到八百字的說帖和簡報，至少十縣市發言挑戰，會議歷時約兩小時，結論充滿未知疑慮。桃園市副市長蘇俊賓說，牽動上千億的預算，財政會議竟只給地方政府薄薄兩頁Ａ４紙，內容空洞、沒有公式、沒有計算基礎，就要求地方政府背書支持，連部分南部縣市也不滿。

國發會、行政院主計總處昨邀地方財主單位說明不同補助原則。主計總處說，除少數二○二六年獲配中央統籌分配稅款較多的直轄市及縣市政府持保留意見外，其餘多數支持。

財政部昨提供的說帖分為兩大部分，包括地方政府基本業務經費（如人事費、辦公費、學校維護費等）和重大建設補助（如捷運、ＴＰＡＳＳ等跨縣市計畫），文件中沒具體補助金額、計算公式或分配比率，僅重申現有法條規定與原則。與會人士私下議論，行政院長卓榮泰明天就要拍板定案，財主部門不露口風的態度彷彿在「防賊」。

蘇俊賓表示，會議上中央沒提供試算資料，也沒說明未來貨物稅、營業稅、印花稅等具體分配比率，僅籠統承諾「不會比一一四年分配給地方的金額低」，實際數字不詳；至少有十縣市提出相同質疑，沒看到具體內容，地方政府根本無法給出有意義意見。中央美其名要溝通，但不分藍綠地方政府，普遍感受到不被尊重，部分南部縣市憂心，當初不知道中央補助條件竟會變動下修，許多計畫執行一半卻要地方政府承擔預算不足的所有責任。

北市財政局長胡曉嵐說，根據目前得知的院版內容，統籌款專案公式計算普通統籌款降為百分之九十五，保障基本財源，再依各縣市分配指標分配，嚴重衝擊北市獲配財源。現行營業稅由百分之四十提升到百分之百，會與統籌稅分配連結，現行五項指標包括營利事業營業額百分之卅、人口指標百分之四十五、土地等其他指標百分之廿五。

新北主計處長吳建國指出，中央強調保障一一四年額度，各縣市一一五年度預算皆依新制編列，此舉讓地方擔心補助款恐倒退；加上會議無事前資料、中央也未提供完整試算，各縣市只能各自發言，整場會議「沒有回應、沒有決議」，中央僅稱會把地方意見帶回研議。

新北市財政局長陳榮貴直言，主要疑慮在分配機制不透明，無論是垂直分配額度或水平分配的各項指標金額，中央未公開計算基礎，「地方是在開盲盒」；如果覺得公平合理，就把廿二縣市分配結果算給大家看，如果可以公開透明，新北就會支持。

台南市副市長葉澤山說，會議給的資料是大原則，有縣市關心明年軌道設施補助比率是否減少，得到回應是已核定執行的不變。行政院版草案的統籌、一般性、計畫型補助總額優於新版財劃法，台南支持行政院版財劃法。高雄市主計處長林順裕表示，市府主張統籌分配款、一般性補助款及計畫型補助三項財源至少要維持一一四年度水準。