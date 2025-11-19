立院通過財劃法部分條文修正案 全面迎戰vs.全面迎合

經濟日報／ 本報綜合報導

立院通過財劃法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表示，會「全面迎戰」立法院。台中市長盧秀燕昨（18）建議，與其全面迎戰，不如「全面迎合」地方財政。她說，中央稅收、預算全來自各地民眾繳的稅金，長期以來國家財政結構肥中央、瘦地方，各縣市嗷嗷待哺、為錢所苦。

盧秀燕強調，行政院長是全國的院長，全國22縣市2,300萬人的大家長，代表地方的立委提出需求，應該要迎合，而非迎戰。

新北市長侯友宜昨表示，新北人口多、需求大，但多年來人均預算始終為六都最低，在推動社福與照顧弱勢上挑戰更大，期待中央在五項指標與試算公式上務必講清楚、說明白。

台北市長蔣萬安說，行政院版本忽視地方政府財政努力、商業服務業的需求等重要因素，行政院應該將疑慮說清楚，會積極捍衛北市的財源。

竹市府表示，財政部提出的新修法版本，竹市獲配財源大幅下降，具體金額仍難以估算，已提出書面意見反對；原本3月版本將營利事業營業額30%納入分配，竹市統籌款提升，但新版本大幅下修權重至8%。

（記者陳敬丰、黃羿馨、林麗玉、葉德正）

盧秀燕 財劃法 服務業
