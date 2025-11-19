政院邀集研商財劃法 地方政府提出三大配套

朝野針對《財政收支劃分法》再交鋒，行政院昨（18）日再次邀集各地方政府交換意見，主要聚焦「事權劃分」。主計總處會後轉述，多數地方政府支持院版劃分原則，但提出三大訴求作為配套。

首先，已核定的計畫型補助應維持不變；其次，統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助三項財源總額，不應低於2025年水準；第三，事權下放到地方政府後，中央應同步補強地方人力，並維持財力分級制度，以避免財政落差擴大。

行政院長卓榮泰昨日赴立法院備詢前受訪表示，原本上周總質詢結束後，已表明會拜訪立法院長韓國瑜，談談財劃法未來進度跟內容，但立法院上周透過逕付二讀、未經討論，火速通過國民黨版財劃法，此次修法無法解決水平分配、垂直劃分不公的問題，更無法解除公式錯誤。

他表示，2026年中央政府總預算仍躺在立法院，總預算3兆350億元歲出，已舉債3,000億元，若照上周五通過的國民黨版財劃法，擴大計畫型補助地方，中央政府須再多舉債2,600億元；換句話說，會達到5,600億元舉債規模，超出公債法限制。明日行政院會將通過院版財劃法，未到最後關頭，他不會輕言抵制。

國發會、財政部與主計總處昨日邀集地方政府共商事權劃分，會中向地方政府報告，目前中央協助地方的財政制度分三類，第一為「基本財政需要額」。依地方制度法規定，中央以統籌分配稅款補足地方財源不足，維持地方提供基本公共服務能力，避免財政弱勢縣市影響服務品質。

第二為「一般性補助款」，主要用於教育、社會福利、基礎設施等經常性支出，中央依指標分配，以支撐地方常態財政需求；第三為「計畫型補助款」，多與中央政策、區域均衡或重大建設有關，需由中央主導並依地方財力分級補助，確保政策能在各地落實。

國發會以三種情境說明財政架構運作方式，例如學校水電費屬地方常態支出，就由「基本財政需要額」支應；一般公廁改善在基本財政需要額之外，如屬中央示範計畫，可再申請計畫型補助；清淤等常態支出由基本財政需要額負擔，水利改善可由一般性補助款支應，若牽涉中央防洪工程，則另以計畫型補助辦理。

財政部與主計總處強調，將持續彙整地方意見，調整補助與分配機制，確保財劃法改革順利推動。