駁斥財劃法會議沒公式就要地方背書 葉澤山：台南支持行政院版

針對立法院財劃法二修爭議，財政部今日召集各縣市持召開會議，代表出席的台南市副市長葉澤山表示，新版財劃法環對台南、高雄等縣市極度不公平，支持行政院再修財劃法。葉澤山強調，會議過程並無激烈交鋒，中央多提供原則性資料，且列出具體項目，對新版財劃法不公的縣市而言，屬正面訊息。

葉澤山說明，軌道建設補助比例已明確確認，現行執行中的案件將維持不變；國立高中職改隸議題也保持現狀。整體而言，行政院版財劃法中，統籌稅款、一般性補助與計畫型補助的總額配置，均優於新版本，因此台南市支持行政院版。

葉澤山表示，一般性補助款定位為「支應地方社福、教育與基本建設等自治事項」的經常性經費，並依相關指標分配；至於計畫型補助款，則屬中央政策主導，包含區域均衡、重大建設等項目，例如捷運與軌道建設等，並會依地方財力級距做分級補助。

針對地方最關注的「基本財政需要額」，行政院指出將以三大原則審認，其一，須符合地方制度法屬地方自治事項；其二，屬「普遍性」與「經常性」業務，短期或特定性補助不納入；其三，與地方維持正常運作的基本需求有直接關聯。

另外，葉澤山指出，針對財政弱勢地方，中央於會中強調保障機制。若地方自主財源（基本收入）不足，統籌稅款將優先補足差額，避免影響地方提供基本服務。

至於計畫型補助，仍依財劃法第30條，由中央各主管機關視政策需求與財政狀況核定，包括全國公共安全、防救災強化、跨區域重大建設（如捷運、TPASS、淨零、生活圈）、以及離島、原住民、偏鄉等弱勢區域的均衡發展事項。

對於桃園副市長蘇俊賓會後接受媒體採訪形容中央做法粗糙、引發高雄與台南等縣市不滿的說法，葉澤山重申並不符合會議實況，強調南市對本次會議內容已有充分理解，也將持續與中央保持溝通。