【重磅快評】行政院宣戰立法院 卓揆做了最壞示範

財劃法大戰延宕約1年，行政院長卓榮泰後天終於要端出院版財劃法，但他昨天先嗆聲，「全面迎戰」在野的突然修法行為；卓揆開這一槍做了最壞示範，破壞立法監督行政的憲政分際。政大財稅系教授陳國樑直言，國家運作出現問題，賴清德總統應召集院際協調，也該思考換一個閣揆，「把換閣當做朝野修正的機制」。

財政收支劃分法1951年制定、1965年全文修正，距今最近一次修法是1999年配合精省而為，超過4分之1世紀未修正，早已不合時宜。民進黨在野時多次主張修正財劃法，賴總統擔任台南市長就曾疾呼修法，蔡政府執政期間還一度列為優先法案，最後都因政治考量而不了了之。

朝野皆主張，財劃法修正勢在必行，但從中央到地方各有不同盤算。立法院去年底三讀修正財劃法，被行政院視為惡意行徑，府院黨三箭反制：一箭大酸藍白聯手修惡財劃法、二箭堅持現行中央集錢版本、三箭苛扣地方一般性補助款；中央三箭攻勢對準在野黨，刪除補助款卻也誤傷南部執政縣市，藍綠縣市叫苦連天。

藍白上周再度修法修補三個洞：一修正第一次修法錯誤的公式、二維持一般補助款額度、三確保計畫型補助不減。眼看修法難擋，行政院才急轉彎，表態要另提修法版本。行政院財主部門今天邀集各縣市代表會商後，預告行政院會後天將正式通過院版財劃法修正版本；卓揆也定調，立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，「行政院將全面迎戰」。

「全面迎戰」果然點燃全面烽火，卓榮泰今天在立院舌戰藍委。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，財劃法修正後，行政院撥給地方4167億元，但一般性補助被剋扣1300億元、計畫性補助被扣2646億元，明年地方政府只增220億元；立法院再修財劃法，是把中央剋扣地方的一般性補助還給地方政府，關係到醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。傅崐萁還播放台南市長賴清德催促中央盡快修正財劃法的影片，傅追問卓榮泰：「你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」

卓榮泰則回嗆，「是立法院要對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰」。不只立法院烽火連天，行政院今邀集各縣市代表說明院版修法原則，結果現場只提供薄薄2頁A4說明，簡短700多字說明，公式不知、金額不詳，連南部綠營執政縣市都抱怨，地方建設恐因此生變。卓揆不只宣戰藍白，也得罪各地縣市政府。

蔡政府自詡「最會溝通」政府，接棒的賴政府卻變成「最會宣戰」政府；萊爾校長倡議「更大的民主」：「不是表決多數贏就可以」，卓揆七度對立法院發動覆議大戰、民進黨煽動大罷免，賴總統更多次出征立法院長韓國瑜，民進黨每敗每戰，民意支持度持續下墜。

在藍白聯手下，政院版財劃法根本不可能過關，但卓揆還是執意開戰。賴總統日前曾高喊，要用「大衛對抗巨人歌利亞」精神抵抗威權主義，賴政府集錢權於一身，早已變身另一個歌利亞；立法院是最高民意機關，任性的巨人反過來要開戰人民，形成最諷刺的畫面。