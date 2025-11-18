行政院財劃法修法開戰立院 學者：該換閣揆了

行政院表示將提院版財劃法，朝野再度陷入僵局。學者批卓院長指「中央被掏空是鬼話」，行政院此時再提修法「居心不良」，只是想再搞朝野對抗，在野黨不可能通過。若行政院真的宣戰，學者建議總統應出面進行院與院協調，最好方式就是更換閣揆，或是回歸法律修改地方制度法，各項支出若是屬地方自治就回歸地方，事與錢合一；若中央因修法財政大失血，應該另闢財源，向國會提案增稅，而不是再與地方爭錢。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝指出，在野黨此次修財劃法只有三個重點，一是修正第一次修法錯誤的公式，其次是維持一般補助款不因統籌分配稅款增加而減少，其三則是確保計畫型補助不減。行政院當初堅持不提財劃法對案，如今又要提自己版本是「居心不良」，重點只在水平分配，不提中央要拿多少錢出來，今天財政部找地方政府開會，地方會覺得中央虛晃一招，如何讓地方政府安心？

他批評「卓院長指中央被掏空是鬼話」，因為在野黨兩次修法，中央只少了統籌分配稅4千多億元，恢復地方補助款也是合情合理，如此可以打破中央集權現象，讓錢下放地方政府，提升基層民眾福祉。行政院再提版本，反正也過不了，只是為了再搞朝野對抗，維持中央集權，因為修法後中央財源還是占全部政府收入66%，地方只有34%。

政大財稅系教授陳國樑也說，行政院之前在修法過程一直缺席，就是眾維持舊有財政中央集權模式，第一次藍白修法將統籌分配稅款下放地方的餅做大，但中央又從補助款動手，在野黨第二次修法除了補正之前錯誤，也將一般補助款、計畫型補助款的洞補好。現在行政院想提版本，就是自己想把分配權拿回來，但藍白不會讓你過。

陳國樑強調，情勢很清楚，要仰賴中央執政者釋放權力不可能，因為分配就是權利，就像賴清德總統以前擔任台南市長，也想修改財劃法，這次藍白第一次加上第二次修法是不錯契機，讓地方財政可以自主，可以讓地方自治更落實。

陳國樑認為，現在問題又變成政治惡鬥，在野黨修法堵死，行政院就提釋憲，而且法修正後預算也不撤，即使要回溯，也不撤，中央無視法律，整個國家運作很大問題，此時總統應針對院與院對立出手協調，「該思考換一個閣揆了，把換閣當做朝野修正的機制」，否則藍白修法後不執行，執政的大法官人事、預算、法案都通不過，「還要一個堅持不肯妥協的行政院嗎？」

他說，除了財源落實地方自治，不應抗拒分權，要認真思考是否有些支出要回歸地方。地方除了增加稅收，事權回歸可以地方也可以討論，有些是中央不能讓地方自己出，有些若是屬於地方自治，經費地方要自己出，大家要在既有法律檢討中央與地方事權分工，修法解套。

最後，陳國樑表示，如果修法後中央財政大失血，但國防及對等關稅衝擊都要花不少錢，這些若有正當性，做法不是阻止錢流出去，而是要另闢財源，向國會提案增稅，增加稅收，取得足夠的財源。