中央地方協商財劃法 地方盼維持補助規模、財力分級與人力同步到位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為完善財劃法，行政院18日邀集地方政府討論中央統籌分配稅款分配指標及權重，根據此次會議指出，除少數2026年獲配中央統籌分配稅款較多的直轄市及縣市政府仍持保留意見外，多數支持行政院版的事權劃分原則。另外，地方也提到事權下放後需要更多人力支援，以及希望目前的財政分級制度維持不變。財政部和主計總處表示，會把這些意見納入後續檢討，調整補助與分配方式。

國發會與行政院主計總處則於今日再度邀集各直轄市與縣市政府，說明中央協助地方辦理自治事項的架構，盼建立中央與地方事權劃分的共同理解，提升全民公共建設與服務的一致性。

會中，國發會、財政部與主計總處共同報告中央協助地方的財政制度，共分三大類：

首先是基本財政需要額。依《地方制度法》第18、19條規定，地方政府需提供基本公共服務與履行法定職責，中央則以統籌分配稅款優先補足地方自主財源不足的差額，以避免財政弱勢的縣市無法維持基本服務品質。

其次為一般性補助款。此項補助主要用於充實地方教育、社會福利與基本設施等經常性業務，中央依相關指標計算分配，支持地方在常態需求上的財政負擔。

第三為計畫型補助款。此類補助通常與中央政策、區域均衡發展或重大建設相關，並需由中央引導。中央會依地方財力強弱分級補助，確保國家政策在各地均能順利推動。

國發會並以三種情境進一步向地方說明財政協助架構運作方式。單軌，如學校水電費，屬地方常態性支出，由基本財政需要額單獨支應；二軌，如一般公廁改善，在基本財政需要額支應之外，若屬中央欲示範推廣的優質公廁，則可再爭取計畫型補助；三軌，如地方經常清淤由基本財政需要額支應，基本水利改善由一般性補助款負擔，若涉及中央整體治水、防洪工程，則由計畫型補助款另行支應。

會議中，中央單位透過簡報詳細說明制度內容，並與各地方展開討論。多數地方政府表示支持行政院版事權劃分架構，但也提出多項訴求。地方普遍希望，已核定的計畫型補助經費應維持不變；統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款三項財源的合計金額，不應低於2025年度水平。

此外，因事權下放涉及業務承接，地方也要求中央同步補強人力配置，並維持現行財力分級制度，以避免財政弱勢縣市承擔過高負擔。

財政部與主計總處表示，將綜合地方意見研議後續補助與分配辦法，持續與地方保持溝通，確保財劃法改革順利推動。

