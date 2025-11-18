政院財劃法協商會議 新北：中央不公布試算、會議無決議

行政院今召開財劃法協商會議，但地方與中央未取得共識，新北市多位官員會後均表達高度疑慮。

新北市主計處長吳建國指出，中央強調將「保障114年度額度」，但因各縣市115年度預算皆依新制編列，此舉讓地方擔心補助款恐倒退；加上會議無事前資料、中央也未提供完整試算，各縣市只能各自發言，討論缺乏實質結論。

吳建國表示，中央會中僅說明院版方向，並未對地方疑慮逐一回應，也未提出試算數據。許多縣市擔心若修法後補助減少，將造成新的財政不公平；然而今天整場會議「沒有回應、沒有決議」，中央僅稱會把地方意見帶回研議，並說院版財劃法可能於本週四送行政院會，但細節仍未明朗。

新北市財政局長陳榮貴直言，新北主要有疑慮之處在於「分配機制不透明」。他指出，無論是垂直分配的額度，或水平分配的各項指標金額，中央都未公開計算基礎，包括指標分子、分母等重要數據，地方完全無從試算。「如果覺得公平合理，就把22縣市的分配結果算給大家看，我們只求公平合理。」他說，如果可以公開透明，新北就會支持。

陳榮貴並質疑，院版將「人口指標」由現行45%大幅下修至18%，對人口大市不合理，因社福支出皆以「人頭計算」，人口越多支出越重，若以相同比率分配，將造成不公平。更嚴重的是，中央未提供任何試算，地方根本不知道在新制下會損失多少，他形容目前情況「地方是在開盲盒」。

新北市府秘書長邱敬斌在會中也表達，事權調整應配合完整財務評估，不能僅看單一年度額度。

新北市新聞局長李利貞則補充，今日中央僅做原則性說明，沒有公布具體分配金額；更讓地方擔憂的是，中央承諾的是「不低於114年」，而非地方所要求的「不低於115年」。「若只綁114年，各縣市往後只會越分越少」，她呼籲中央務必正視地方財政壓力，完整討論並提供透明試算，避免修法讓地方財源倒退。