財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

財劃法爭議持續延燒，財政部今日召集各縣市開會，桃園市副市長蘇俊賓會後直言，會議上只給地方政府一張A4紙，內容空洞、沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府背書支持，這種做法連高雄、台南等縣市都表達不滿。

據了解，今天會議文件，中央僅提供約600字的原則性說明，內容主要分為兩大類，包括地方政府基本業務經費（如人事費、辦公費、學校維護費等）和重大建設補助（如捷運、TPASS等跨縣市計畫），但文件中沒有具體的補助金額、計算公式或分配比例，僅重申現有法條規定。

蘇俊賓表示，行政院在會議簡報時指出，中央補助款針對計畫型補助部分，如捷運、軌道建設仍然依據地方財政狀況，為中央補助項目，原則上並未改變；既然原則沒有變動，為何各縣市陸續接獲已核定的重大計畫補助額度下修通知？這些調整動輒影響數十億到上百億元規模，對地方政府造成重大衝擊。

蘇俊賓說，主計長、財政部後續說明並非行政院不願意支持，而是現有預算能量無法全數支持，強調「若院版的財政收支劃分法通過」，比例和額度都不會有問題；這種說法等於是以修法進度要求地方背書。

蘇俊賓表示，桃園市當場表達強烈異議，認為已經核定的計畫和中央地方分配比例若貿然調整，除了違反中央地方信賴原則外，地方在預算編列與執行上也會遭遇極大困擾。財劃法修法是國家長治久安的規畫，行政院不應該與地方正在執行中的重大建設掛勾，刪減正在執行中的中央補助比例，並以通過院版後才有恢復條件作為訴求，此舉不僅給地方政府極大壓力，也無助於溝通。

蘇俊賓表示，現場不只桃園市反對，包含高雄、台南在內的許多縣市也都跟進表達強烈不滿，認為在計畫執行過程中下修中央補助款項並不適宜。部分南部縣市甚至直言，如果當初知道中央補助條件會變動下修，許多計畫一開始地方政府不見得有條件能夠推動，現在執行到一半卻要地方政府承擔預算不足的所有責任，這對地方政府並不公平。

蘇俊賓表示，今天地方政府根本看不到東西，中央沒有提供試算資料，也沒有說明未來貨物稅、營業稅、印花稅等稅收分配的具體比例，只籠統承諾「不會比114年分配給地方的金額更低」，但實際數字完全不知道。

蘇俊賓說，至少有十個縣市在會議中都提出相同質疑，表達在沒有看到具體內容的情況下，根本無法給出有意義的意見；雖然中央美其名是與地方政府溝通，強調已經討論6次並聽取地方意見，但實際上地方政府普遍感受到不被尊重，無論藍綠縣市都對此次會議的處理方式強烈不滿。