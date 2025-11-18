行政院明公布院版財劃法 今邀集地方主計人員開會「只給一張A4紙」

行政院明將公布院版的財政收支劃分法，下午邀集地方政府主計人員，商談最後階段的地方事權分配。不過據指出，中央召集地方開事權會議，但只在會前提供一張A4紙張的資料，沒有數據、公式，且說明等院版通過後，才會公布補助辦法。

不過北市主計處長蘇文樹表示，大家最關心的統籌分配稅款，主計總處在會中強調，統籌分配稅款和一般性補助款不會低於114年度；另外，額度較大的捷運建設，院版通過後，各地方捷運建設已核定的計畫，或延續性的計畫，補助比率會維持，不會調降。

由於行政院的財劃法版本有基本財政收支差短，分配方式是統籌分配稅款先弭平各縣市財政收支差短，再依公式做分配，例如營業額比率。為配合院版財劃法，事權改由地方負擔，下午召開會議。

但北市主計人員說，會前只提供了一張A4紙張大小說明的資料，沒有相關數據推估，也沒有統籌分配稅款院版所修的規模，也沒有提撥比例的相關資料，只說補助款的項目，會增加哪些項目計算，沒有計算公式。

主計人員表示，很多縣市都反映，只有敘述性文字，沒有數據、公式，分配多少也沒有，以目前財劃法的統籌分配稅款，現在提撥是所得稅的11%，營業稅全部，但也沒有透露院版要提供多少，且餅的大小會影響地方獲配的額度。不過，主計總處只說後續才會公布補助辦法，會再找各地方政府開會，才會有獲配的金額。

北市財政局長胡曉嵐說，根據目前得知的院版內容方向，統籌款專案公式計算普通統籌款降為95%，保障基本財源後，再依各縣市分配指標分配，但對台北市非常不公平，會嚴重影響衝擊北市獲配財源。現行營業稅由40％提升到100％會與統籌稅分配連結，鼓勵地方財政努力，現行五項指標包括營利事業營業額30％、人口指標45％、土地等提他指標25％。

她說，不過很遺憾，院版將盈利事業營業額指標權重從30降至8%，忽視地方在財政上的努力；院版也增加工業農林漁牧業人口產值，卻忽略商業、服務業需求，造成產業發展不均，嚴重影響台北市建設；分配指標也沒有考慮城鄉土地價值與管理成本差異；還有都會區日間的就學就業需求。

胡曉嵐說，歷屆財劃法，大餅北市由修法前15降到現行13％，本周四院版可能再降至11或更低，目前中央還沒有說明釋出的財源金額，若與現行相同，將減少150億元，大餅規模若每少1000億元，北市財源就再減少80億元。北市代表已經在10月21日財政部會議表達，反對財政部版本，會積極捍衛北市的財源，保障市民權益。