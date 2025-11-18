立委憂修財劃法恐削弱天災應變 卓榮泰：叫天天不應、叫地地不靈

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，立委關注修法後持續舉債，若再遇天災，是否削弱中央應變能力。行政院長卓榮泰今天說，協助馬太鞍溪的金額已新台幣27億元等，明年若連此能力都沒有，真的是叫天天不應、叫地地不靈。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委張雅琳質詢時提到，行政院已清楚說明，這次財劃法修法會對國家財政造成重大影響，甚至中央因此調整預算結構，明年總預算還要舉債新台幣2992億元。

張雅琳詢問，如果按照藍白的修法，持續削弱中央政府應變能力的話，未來若再遇到馬太鞍溪堰塞湖這類的天災，政府是否還有因應的辦法與空間。

卓榮泰表示，雖然編列特別預算會排除預算法、公債法等法規適用，但它的確擴大國家舉債。

卓榮泰說，如立委所言，除了2992億元外，若加上計畫型補助的2600多億元，就要增加5600億元的舉債，依照公債法規定，這筆預算編不出來，另外再加上統籌分配稅款等，中央可以做的事情非常有限，明年若再有任何天災，中央有什麼能力去幫地方。

卓榮泰表示，像這次的非洲豬瘟、堰塞湖，或者今年特別的國際談判，明年如果有任何狀況將沒有能力，因此一直削弱中央國庫、癱瘓圍堵政府，到底用意何在，民眾應該要想清楚。

卓榮泰說，主計長有提到，關於馬太鞍溪部分，中央協助的金額已經有27億元，非洲豬瘟也有36億元，這都是應急擠出來的，明年如果連這個能力都沒有，這就會叫天天不應，叫地地不靈。