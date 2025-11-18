綠指新財劃法暴衝修法 藍：把一般補助款還給地方

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，民進黨立法院黨團今天表示，在野暴衝修法並濫用逕付二讀的議事程序，接著又過水協商，程序正義完全崩壞，國會宛如失速列車，且這次修法把中央的財政政策工具給鎖死。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，雖然明年度中央政府統籌分配款多了新台幣4167億元給地方政府，但一般性補助款被行政院苛扣1301億元，計畫型補助款則減編2646億元。財劃法修正後，明年度地方政府的實際增加額度只有220億元。

傅崐萁表示，行政院長卓榮泰一直指在野黨毀憲亂政，但14日立法院三讀修正通過財劃法部分條文，不過是把行政院苛扣的一般性補助款1301億元，還給地方政府。因為這關係到全民的老人照護、教育、地方基礎建設等，這都是最基本照顧地方人民的事項。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳及身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤，今天在民進黨團記者室召開藍白又暴衝修法、程序正義全崩壞記者會，說明過去在野逕付二讀的多部法案。

陳培瑜說，暴衝失速的國民黨將非常多的爭議法案逕付二讀，再協商過水，之後進行黑箱表決，行政院已對這次財劃法修法提出說法與譴責，呼籲立法院長韓國瑜把錯誤留在立法院，待行政院版財劃法進來後一起協商。

吳思瑤說，藍白主導的立法院，暴衝修法已成為標配，讓惡例成為慣例；對於這次財劃法修法，民進黨團與民進黨政策會一定要凸顯程序荒謬之處，例如去年修財劃法時，3分鐘送出委員會已經很扯，這次財劃法修法則是逕付二讀，委員會連半分鐘討論時間都沒有，根本是程序不正義。

張雅琳指出，逕付二讀其實是在跨黨派有共識、互信基礎下，可以使用的制度，但藍白現在卻把它當作抄捷徑的工具，避開實質討論、閃避審查。