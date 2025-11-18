快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

綠指新財劃法暴衝修法 藍：把一般補助款還給地方

中央社／ 台北18日電

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，民進黨立法院黨團今天表示，在野暴衝修法並濫用逕付二讀的議事程序，接著又過水協商，程序正義完全崩壞，國會宛如失速列車，且這次修法把中央的財政政策工具給鎖死。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，雖然明年度中央政府統籌分配款多了新台幣4167億元給地方政府，但一般性補助款被行政院苛扣1301億元，計畫型補助款則減編2646億元。財劃法修正後，明年度地方政府的實際增加額度只有220億元。

傅崐萁表示，行政院長卓榮泰一直指在野黨毀憲亂政，但14日立法院三讀修正通過財劃法部分條文，不過是把行政院苛扣的一般性補助款1301億元，還給地方政府。因為這關係到全民的老人照護、教育、地方基礎建設等，這都是最基本照顧地方人民的事項。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳及身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤，今天在民進黨團記者室召開藍白又暴衝修法、程序正義全崩壞記者會，說明過去在野逕付二讀的多部法案。

陳培瑜說，暴衝失速的國民黨將非常多的爭議法案逕付二讀，再協商過水，之後進行黑箱表決，行政院已對這次財劃法修法提出說法與譴責，呼籲立法院長韓國瑜把錯誤留在立法院，待行政院版財劃法進來後一起協商。

吳思瑤說，藍白主導的立法院，暴衝修法已成為標配，讓惡例成為慣例；對於這次財劃法修法，民進黨團與民進黨政策會一定要凸顯程序荒謬之處，例如去年修財劃法時，3分鐘送出委員會已經很扯，這次財劃法修法則是逕付二讀，委員會連半分鐘討論時間都沒有，根本是程序不正義。

張雅琳指出，逕付二讀其實是在跨黨派有共識、互信基礎下，可以使用的制度，但藍白現在卻把它當作抄捷徑的工具，避開實質討論、閃避審查。

行政院 財劃法 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／運動場館拒絕身障入場 身障團體要求全面檢視無障礙環境

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

相關新聞

再批在野新版財劃法窒礙難行 卓揆：不是說不要債留子孫？

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰昨宣告全面迎戰，預計周四通過政院版修正草案。他今重申，新修正的版本造成中央舉債達5...

影／財劃法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

立法院上周藍白再度聯手修財劃法，屏東縣長周春米說，財劃法二修後對屏東來說分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。南部屏...

直接補助與丹娜絲災戶比有落差 卓榮泰：馬太鞍溪有14億善款

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」並備詢。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢，傅質疑，丹...

卓榮泰：按上周立院通過財劃法 明年總預算要舉債5600億

財政收支劃分法修正鬥法，行政院長卓榮泰在立法院備詢說，若按照立法院上周通過的財劃法修正案，明年中央政府總預算要舉債560...

綠營議員問蔣萬安何時還税於民 北市：財劃法院版對北市不公平

中央普發現金1萬元陸續入帳。北市財政局今赴議會財建委員會專案報告，重申北市無加碼普發現金條件，強調財政真的很艱困。不過民...

反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

行政院預計最快周四（20日）將提出財政收支劃分法修正草案，財政部點名僅台北市、新北市與新竹市不同意。新竹市政府財政處強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。