影／財劃法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

立法院上周藍白再度聯手修財劃法，屏東縣長周春米說，財劃法二修後對屏東來說分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。南部屏東、高雄、台南都在積極爭取軌道、捷運建設，憂財劃法對地方造成重大影響，希望立法院「迷途知返、懸崖勒馬」。

周春米今說，中央財源固定，北部基本軌道相關交通建設都齊全，二修後又挪移一大部分，南部還在急起直追，擔心中央財政不夠，南部積極爭取的軌道建設、捷運建設，恐有很重大影響。

周春米說，財劃法的立法任務是調節每個縣市財政差距，讓弱者不要太弱，基於公平協助財政弱的縣市幫忙，這次二修後，看不到，也越來越離譜，希望立法院迷途知返，懸崖勒馬。

「屏東財政依舊困窘」，周春米說，立法院再度草率通過財劃法二次修法，缺乏全盤考量，不利地方財政與區域均衡發展，對屏東來說財政排名仍在全國後段，困境沒有改變。

周春米說，分配公式沒改，屏東財政仍在後段。上周修法沒有調整偏重人口與營業額的公式，沒能改善城鄉失衡，對農業縣市不利，結果就是，屏東統籌分配稅款排名敬陪末座，財政壓力更加艱鉅。

「中央財源變少，屏東的大型建設更難推進」，周春米說，2026年度政府總預算均編列完成，二修嚴重影響施政穩定性，恐窒礙難行，迫使中央必須大量舉債，使中央可自由運用的財源變得更少。

周春米說，對屏東影響甚鉅，大型建設計畫更難爭取，補助量能大幅降低，推動交通、觀光、產業等長期建設可能受阻。中央要顧國防、社福、交通建設等支出，本來就緊繃，現在更沒有餘裕補強弱勢縣市。

周春米說，城鄉差距問題完全沒處理，二修沒有回到財劃法的初心「調節財政差距」。農業縣市特殊需求未被納入制度評估，造成縣市貧富差距更加擴大，城鄉落差恐怕會持續存在。

「惡法不擋，屏東就難前進！」周春米說，財劃法二修摧殘政財政韌性，屏東的財政現況沒變，中央的補助能力卻更有限，未來要推動重大建設，勢必面臨更大的挑戰！

屏東需要的是，周春米說，更公平的分配指標與更穩定的財政支撐。