再批在野新版財劃法窒礙難行 卓揆：不是說不要債留子孫？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
在野二度聯手修正財劃法行政院卓榮泰昨宣告全面迎戰，預計周四通過政院版修正草案。他今重申，新修正的版本造成中央舉債達5600億元，逾公債法上限，窒礙難行，「不是說不要債留子孫」。

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立法院去年底三讀修正財劃法，中央須釋出4156億元統籌稅款給地方，立法院上周五又再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，引發政院不滿。

民進黨立委沈伯洋關注政院因應之道，卓榮泰表示，此版本將造成明年度總預算編列困難，出現5600億元的舉債，逾公債法15%的舉債上限，這已經不是能否執行，而是有沒有辦法編列的問題，且國民黨新修正的財劃法版本，也未解決公式錯誤、分配不均問題，政院窒礙難行。

卓榮泰表示，周四行政院會通過政院版財劃法修正案後，希望朝野立委能詳細檢視，是否能普遍照顧各縣市，也合理分配事權，各縣市水平分配更平均，中央、地方能加強夥伴關係等。

他指出，如果能夠重新檢視，上周五（14日）的法案在技術上用議事處理是可以的，需要做到什麼程度，行政院保持各種可能性，「但依照那樣的版本，行政院編不出預算，無法執行」。

沈伯洋追問，民間許多學者正在討論，若行政院遵守國民黨新修正的財劃法，將違法編列預算，也不能執行應有的項目，這會是大問題；台灣在面臨外患情況下，政府不能說關門就關門，如果是「例外狀態」，政院可以考慮民間學者建議，做相對應的回擊，不然國家沒辦法運作下去。

卓榮泰重申，行政院若依新修正的財劃法編列預算，主計總處跟財政部不會同意，因為已經違反舉債上限，「所以我們編不出來」，若真的違法編列，明年中央國庫會大幅縮小，沒辦法做應急工作。

卓榮泰提到，大家不是說不要債留子孫？到現在沒有地方能清楚說明多拿錢後要多做什麼事，中央只是告訴地方事權要分配清楚，地方就跳起來，認為營養午餐、水電費不能出，都沒想到拿了幾百億元，卻專注在1、2億元上。

