直接補助與丹娜絲災戶比有落差 卓榮泰：馬太鞍溪有14億善款

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」並備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」並備詢。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢，傅質疑，丹娜絲颱風受災戶可獲直接補助，占特別預算的4分之1，但此次馬太鞍溪堰塞湖溢流受災戶所能獲得的直接補助，僅占特別預算6%；卓榮泰解釋，此次尚有14億善款可用，而兩者受災戶規模也不同。

卓榮泰今赴立法院報告並備詢。針對災後補助，傅崐萁將馬太鞍溪重建特別預算、丹娜絲颱風特別預算作對比，丹娜絲編列600億元，用於直接救助受災民眾的金額約占4分之1；這次馬太鞍溪災後重建特別預算300億元，直接補助災民的部分僅約18億多元，占約6%，兩者差距明顯。

傅崐萁說，不管是雲嘉南、花蓮，受災者都是國民，政府在災後補助上的標準不應因區域不同而有落差。卓榮泰回應，馬太鞍溪這次災後仍有約14億元善款可用，丹娜絲颱風在雲嘉南地區受災民眾約6萬戶，馬太鞍溪這次受災戶數約3千戶，兩者規模不同，政府在設計補助與經費分配時須一併考量，相關補助也已隨實際需求做一定調整。

傅崐萁也問，民進黨政府何時解決馬太鞍溪堰塞湖的問題？卓榮泰表示，馬太鞍溪堰塞湖的壩體有多大，跟過去不可同日而語，任何當時作為包括傅說的炸掉都不可行。傅質疑，卓揆不是專家。卓揆回應，不只他認為，「國內專家已經告訴我們，你不要輕視國內專家。」

傅崐萁關心，後續可能還有潰堤，行政院敢保證沒有嗎？卓榮泰回，「大自然的力量，你敢回應嗎？」

林倩綺緩頰說，堰塞湖地區地形複雜、處理困難的問題，專家建議可結合國內外專業資源尋求解決方案，由於該地形可能與以往經驗不同，不僅要諮詢國內專家，也可參考國際類似地形的案例，取得更多資訊。過去疏通作業耗費大量人力，每次移動數千人都非常辛苦，顯然不是長久之計。

林倩綺表示，除了專家，在地原住民經驗也是寶貴資源，過去生活於該區的長者或有類似經驗的人，可提供實務建議。整合國內外專業意見與在地智慧，有助提出完善、可行的解決方案，改善堰塞湖問題。

卓榮泰表示，現在已有日本的專家，到花蓮做水位監測。傅崐萁建議，要不要召開國際會議，把國際專家找來共同商討怎麼解決。卓榮揆再說，日本專家已送來水位監測儀。傅反酸，全世界現在只有日本這個國家，沒有其他國家專家？

卓榮泰不滿表示，這種質詢毫無道理，不用再問了。林倩綺試著緩頰，傅崐萁直接打斷，「不用再問了，立場很清楚，草菅人命。」

傅崐萁也說，立法院對這次災後重建條例不合理的部分，會做出調整跟回應。

馬太鞍溪 丹娜絲颱風 傅崐萁
