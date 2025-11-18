卓榮泰：按上周立院通過財劃法 明年總預算要舉債5600億

財政收支劃分法修正鬥法，行政院長卓榮泰在立法院備詢說，若按照立法院上周通過的財劃法修正案，明年中央政府總預算要舉債5600億元。財政部長莊翠雲則說，地方政府明年度可獲得的統籌分配稅款都已經大幅增加，大家都不提，只會喊計畫型補助減少，其中，台北市拿到比原來多400多億元，是增加最多的一個市。

在藍白人數優勢下，多年難以修正的財劃法一年內已經兩修。

卓榮泰說，明年度中央政府總預算為3兆350億元，已經舉債3000億元，若按照立院最新通過的財劃法，行政院還要在計畫型補助中多舉債2600億元，換句話說，若完全接受這樣的修法，明年度中央政府總預算會舉債5600億元，已經違反公債法規定，「行政院編不出來這樣的預算，無法編列，不得違法編列，無法執行通過的國民黨版財劃法。」

卓榮泰表示，他上周在立法院備詢時就說，總質詢結束前後會拜訪立法院長韓國瑜，討論財劃法的內容，但立院上周五卻用逕付二讀來通過財劃法修正，「不讓韓院長跟我有任何談話機會，這是天大遺憾。」

卓榮泰說，政院版財劃法保證未來對地方的協助，包含統籌分配稅款、一般型補助和計畫型補助，「絕對會比現在多」，這就是政院的設算，這設算才是公平的；他說，只要有機會與地方討論，並經立院充分討論，應該會得到大家的支持才對。

卓榮泰指出，行政院版財劃法有讓國人生活品質更均衡、讓垂直畫分更合理、讓水平分配更公平、讓地方自主更強化，以及讓中央地方夥伴關係更提升共5項原則。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜質詢時說，各地開始叫窮，壓榨並情勒行政院，實際上新版財劃法通過後，各縣市能拿到的錢只會多更多，基隆市絕對不需要省吃儉用，本就財政困難的花蓮縣市，當地議員都在提醒這麼多預算真的有能力執行嗎；她說，後續多了這麼多錢，本以為是解決問題，其實製造更多問題。

卓榮泰說，包含今天下午財主單位與地方政府的討論，他知道的就至少六場。

莊翠雲指出，財政部多次跟地方政府協商，詳細說明分配指標和權重都；地方政府對於115年所分配的統籌分配稅款已大幅增加，都不提這塊，只會喊計畫型補助款減少，事實上中央統籌分配稅款在115年已經多支出4165億元。

莊翠雲說，台北市拿到比原來多400多億元，僅單一營業額指標增加的金額就比114年各項指標合計的統籌分配稅款還要多，台北市增加最多的一個市。

陳培瑜補充，最先喊窮的就是台北市。