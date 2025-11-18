快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

綠營議員問蔣萬安何時還税於民 北市：財劃法院版對北市不公平

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中央普發現金1萬元陸續入帳。北市財政局今赴議會財建委員會專案報告，重申北市無加碼普發現金條件，強調財政真的很艱困。記者林麗玉／攝影
中央普發現金1萬元陸續入帳。北市財政局今赴議會財建委員會專案報告，重申北市無加碼普發現金條件，強調財政真的很艱困。記者林麗玉／攝影

中央普發現金1萬元陸續入帳。北市財政局今赴議會財建委員會專案報告，重申北市無加碼普發現金條件，強調財政真的很艱困。不過民進黨議員陳賢蔚、張文潔、洪婉臻、陳怡君、林世宗等人，針對普發現金質疑蔣萬安到底哪一天可以「還稅於民」？是否一輩子都不可能發錢？

財政局長胡曉嵐無奈回應，「我現在真的很難看到水落石出的一天在什麼時候。」

民進黨北市議會黨團日前提案，要求北市府比照立法院落實「還稅於民」，加碼普發現金2.1萬元，國民黨團則支持普發但未訂金額。北市長蔣萬安日前被議會備詢，也表示北市財政「沒有條件發放現金」。

財政局今天赴財建委員會專案報告，民進黨議員張文潔一開頭就問，「新竹已經贏過你(北市府)了，中央首善之都首善在哪裡？」指台北市一直說沒普發現金條件，但新竹財政狀況沒比北市好，都可以加碼普發5000元？財政局長胡曉嵐說，是因新竹預算規模比北市小，僅200多億元，債務也僅22億元。

民進黨議員陳賢蔚也提到，不普發現金相信就是市長蔣萬安的態度，所以財政局堅持說沒條件不發。陳追問，北市府等新版財劃法確定之後，假設事權、財源分配清楚了，如果有賸餘，台北市哪一天可以「還稅於民」，還是是否一輩子都不可能發錢？

胡則表示，「我現在真的很難看到水落石出的一天在什麼時候。」

民進黨議員洪婉臻也質疑，胡曉嵐作為台北市的財政局長，角色立場應該要比別人更超然中立，當蔣萬安在大罷免時，一直喊中央超徵應還稅於民，有沒有提醒蔣萬安會有迴力鏢？台北市不要等明年選舉才來發？胡說，她身為首都的財政局長，就是要讓台北市的財政穩健永續。

民進黨議員林世宗表示，撙節財政理所當然，但不應該避重就輕，認為市府以有4800億要做重大建設，若撙節個2％，也有1百多億可以發，質疑北市府愈辯護，會離民意愈遠，建議蔣市府再內部討論，一周內再給藍綠兩黨更明確答覆。

財政局長胡曉嵐報告時提到，儘管財劃法修正後增加北市統籌款，但中央也修正補助辦法，增訂申請制等，會造成北市補助款高度不確定性，很難預估財務增減，甚至未來包括中長期重大建設包括捷運路網、老舊校舍、市場改建及新建運動館等，經費在物調前還有4800億元經費需求。

至於財劃法政院版本，胡表示，分配指標對台北市非常不公平，將嚴重衝擊北市財源，感到很遺憾，政院版將營業額指標權重從30降至8%，也忽略商業及服務業需求，會造成產業發展不均嚴重影響北市建設，更沒有考慮都會區的就學就業需求等。

胡曉嵐說，歷屆財劃法統籌款大餅，北市由修法前的15%到現行的13％，院版可能再降至11％或更低，若中央大餅每少1000億元，北市財源就再減80億元，北市已經表達反對，會積極捍衛北市的財源。

