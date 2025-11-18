反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

行政院預計最快周四（20日）將提出財政收支劃分法修正草案，財政部點名僅台北市、新北市與新竹市不同意。新竹市政府財政處強調，財政部研擬版本多重懲罰竹市，獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，也不利於各項公共建設及持續推動重大施政計畫。

市府指出，今年3月公布新版財政收支劃分法終於將營利事業營業額權重30%納入分配，使竹市統籌稅款獲配數得以提升，正規畫逐步改善交通、教育等基礎設施及推動延續性重大建設，如大新竹輕軌等。本次財政部研擬版本大幅下修營利事業營業額權重，加上將人口數以「平均每戶可支配所得」作為逆指標係數調整，即平均每戶所得越高獲配數越低，再度懲罰對國家經濟貢獻高的新竹市民。

財政處表示，依據財政部10月21日召開「中央統籌分配稅款分配方式」會議，其中對竹市影響較大者，包含優先補足基準財政收支差額、大幅下修營利事業營業額權重，由總數之30%降為補足差額後餘額之8%。

市府說明，財政部版分配機制優先補足基準財政收支差額，將懲罰財政努力的縣市，大幅下修營利事業營業額權重，使本項指標占比微乎其微，嚴重懲罰對國家經濟貢獻高之縣市。另外，人口數以平均每戶可支配所得作為逆指標係數調整，即平均每戶所得越高獲配數越低，因每戶所得是個人財產，與政府收入無關，不宜作為係數調整。

市府支持現行新版財劃法分配機制，因竹市人均上繳稅額全國最高，但歷年統籌稅款及一般性補助款配回率僅3.5%為全國最低，新版財劃法將營利事業營業額權重30%納入分配，終於彌補竹市長期「高繳稅、低配回」的不公平處境。

新竹市政府日前已提出書面意見反對財政部擬將普通統籌稅款優先挹注財政缺口較大的縣市，認為此舉將導致高經濟貢獻的縣市反而得不到合理分配，等於懲罰財政努力佳的縣市，忽略高經濟貢獻同時需高施政成本。

市府也反對大幅下修營利事業營業額權重，從原本總額的30%，變成餘額中的8%，恐只剩現行總分配數2分之1，最終分配金額占總普通統籌分配數微乎其微，該指標將形同虛設，若修法通過，恐使竹市2027年統籌分配款大減。