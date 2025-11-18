快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。記者季相儒／攝影

行政院卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮泰揚言「全面迎戰」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢，卓揆與傅崐萁交火，卓揆當場嗆，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」立法院長韓國瑜緩頰，「時間已經到，喝口水。」

卓榮泰今赴報告並備詢。傅崐萁表示，財劃法修正後，行政院撥給地方4167億元，但一般性補助被剋扣1300億元，計畫性補助被扣2646億元，明年地方政府只增220億元。卓榮泰一直說立法院毀憲亂政，立院上周五再修財劃法，不過是把中央剋扣地方的一般性補助1300億元還給地方政府，這些關係到全民的醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。

傅崐萁直指卓榮泰「造謠」，只有區區220億元給地方。卓揆回應，傅是認為給地方多220億元太少是不是，傅的數字有誤，如果傅認為給地方220億元太少，傅為什麼不會覺得中央「少了」4000多億元太多？

傅崐萁當場播放賴清德總統擔任台南市長時，催促中央盡快修財劃法的影片，追問卓榮泰，「你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」

卓榮泰表示，2012年所有地方政府的歲計賸餘是負500多億元，今年是正800多億元，地方政府財政已經好轉，傅崐萁卻拿2012年台南市長的話來講。傅直接回擊，政府四年超收1兆8700億元，不會執政就下台，不要跟賴清德宣戰，不要跟全民宣戰，把民進黨對人民的承諾好好執行。

卓榮泰強調，他們有還債，是立法院對行政院開戰，「我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」雙方愈講愈大聲，愈講愈激動，令韓國瑜趕忙出面緩頰，說「謝謝，時間已經到，喝口水。」

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢。記者季相儒／攝影

卓榮泰 行政院 傅崐萁 花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖
×

