影／黃偉哲批藍白聯手財劃法「越修越惡」 讓南部更受傷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
針對財劃法修法，台南市長黃偉哲表示藍白是越修越惡，讓南部縣市更受傷。記者吳淑玲／攝影
針對財劃法修法，台南市長黃偉哲表示藍白是越修越惡，讓南部縣市更受傷。記者吳淑玲／攝影

立法院上周藍白再度聯手修法財劃法，台南市長黃偉哲上午回應指出，財劃法的現行分配方式自始自終就不公平，尤其對南部的部分，但修法是「越修越惡」，顯示藍白根本聽不下中南部的聲音，而且事實上是把劃分的方式越來越不公平。

黃偉哲說，財劃法分配主要不公平之處是汙染在南部，享受在北部；同時，許多企業總部設在北部，但產值的創造在南部，所以依照錯誤的分配方式，是讓南部越來越受傷。

他強調，「我們希望努力糾正此不公平情況，希望選民能夠了解」。

南市府指出，則畫法立法不正義，多修也無益。新的法案，仍然沒有解決南北不均和產業失衡的問題。舉例來說，三修財劃法，仍然缺乏對土地面積、農牧人口、老年人口的重視，台南的負擔比台北重，拿得卻比台北少，擴大城鄉差距。

另外，三修版本凸顯在野黨不負責任的巨嬰心態，又要北部縣市瓜分中央財源，又要中央補助地方不得少於前一年，等同逼國家舉債，為立委不負責任買單。

財劃法 藍白
×

