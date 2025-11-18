快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（圖）建議，行政院長卓榮泰不要「全面迎戰」立法院，應該要「全面迎合」地方的財政需求。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（圖）建議，行政院長卓榮泰不要「全面迎戰」立法院，應該要「全面迎合」地方的財政需求。記者陳敬丰／攝影

立法院上周通過在野黨提案的財政收支劃分法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表示會「全面迎戰」立法院。台中市長盧秀燕今天建議，卓揆與其全面迎戰，不如全面迎合地方的財政需求；院長是全國的大家長，對立委提出的地方財政需求，應該迎合而非迎戰。

卓榮泰17日受訪表示，立法院匆忙通過財劃法再修正，修法內容會造成更大問題，比過去公式計算的問題還要大，將直接導致政府無法編列總預算，希望能有更均衡、公平、縮短城鄉差距且全民共享的財劃法；對於立法院和在野黨的動作，行政院會全面迎戰。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員黃馨慧表示，財劃法修正對地方自治非常重要，每屆立委都說要修，這屆修了，行政單位竟然不執行，卓榮泰還放話要全面迎戰，第一次看到這樣的行政院長，難道哪天盧秀燕對議會有意見，也要「全面迎戰市議會」？

盧秀燕說，卓院長是好朋友，她建議不要說全面迎戰，應該要全面迎合地方財政需求。中央的稅收、預算，來自全國各縣市民眾的繳稅，營業稅、所得稅等等都繳給中央，長期以來國家財政結構肥中央、瘦地方，各縣市嗷嗷待哺、為錢所苦，很多建設與福利沒辦法做。

盧秀燕強調，不要忘了，行政院長是全國的院長，22縣市2300萬人的大家長，對於代表地方的立委所提出需求，應該要迎合，而非迎戰；立委是各縣市民眾選出來，最了解地方建設、福利與財政，中央沒那麼多人力了解地方細微需求，就由立委來爭取。

盧秀燕表示，立委為地方財政、建設講話理所當然，代表他們是好的立委，到了中央莫忘地方；這屆立法院修正財劃法不是為了哪個縣市，是幫全國22個縣市修，錢也不是進到立委口袋，她予以肯定感謝。

相關新聞

卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

行政院長卓榮泰昨預告，本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為。國民黨立委王鴻薇批評，卓揆此...

反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

行政院預計最快周四（20日）將提出財政收支劃分法修正草案，財政部點名僅台北市、新北市與新竹市不同意。新竹市政府財政處強調...

影／黃偉哲批藍白聯手財劃法「越修越惡」 讓南部更受傷

立法院上周藍白再度聯手修法財劃法，台南市長黃偉哲上午回應指出，財劃法的現行分配方式自始自終就不公平，尤其對南部的部分，但...

卓揆要為財劃法「全面迎戰」立法院 盧秀燕：與其迎戰不如迎合

立法院上周通過在野黨提案的財政收支劃分法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表示會「全面迎戰」立法院。台中市長盧秀燕今天建議，...

政院版財劃法 侯友宜：把試算方式清楚、透明告訴大家

行政院將提政院版財政收支劃分法案，昨財政部指新北、台北、新竹等縣市「明確不同意」。新北市長侯友宜今天表示，新北人口多、需...

影／批藍白財劃法製造更大問題 卓榮泰呼籲國會停止一意孤行

「財政收支劃分法」在立法院二度闖關，行政院長卓榮泰連日強硬回應。卓榮泰今天於立院受訪再批，藍白版修法「無法解決問題，反而...

