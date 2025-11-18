卓揆要為財劃法「全面迎戰」立法院 盧秀燕：與其迎戰不如迎合

立法院上周通過在野黨提案的財政收支劃分法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表示會「全面迎戰」立法院。台中市長盧秀燕今天建議，卓揆與其全面迎戰，不如全面迎合地方的財政需求；院長是全國的大家長，對立委提出的地方財政需求，應該迎合而非迎戰。

卓榮泰17日受訪表示，立法院匆忙通過財劃法再修正，修法內容會造成更大問題，比過去公式計算的問題還要大，將直接導致政府無法編列總預算，希望能有更均衡、公平、縮短城鄉差距且全民共享的財劃法；對於立法院和在野黨的動作，行政院會全面迎戰。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員黃馨慧表示，財劃法修正對地方自治非常重要，每屆立委都說要修，這屆修了，行政單位竟然不執行，卓榮泰還放話要全面迎戰，第一次看到這樣的行政院長，難道哪天盧秀燕對議會有意見，也要「全面迎戰市議會」？

盧秀燕說，卓院長是好朋友，她建議不要說全面迎戰，應該要全面迎合地方財政需求。中央的稅收、預算，來自全國各縣市民眾的繳稅，營業稅、所得稅等等都繳給中央，長期以來國家財政結構肥中央、瘦地方，各縣市嗷嗷待哺、為錢所苦，很多建設與福利沒辦法做。

盧秀燕強調，不要忘了，行政院長是全國的院長，22縣市2300萬人的大家長，對於代表地方的立委所提出需求，應該要迎合，而非迎戰；立委是各縣市民眾選出來，最了解地方建設、福利與財政，中央沒那麼多人力了解地方細微需求，就由立委來爭取。

盧秀燕表示，立委為地方財政、建設講話理所當然，代表他們是好的立委，到了中央莫忘地方；這屆立法院修正財劃法不是為了哪個縣市，是幫全國22個縣市修，錢也不是進到立委口袋，她予以肯定感謝。