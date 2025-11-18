政院版財劃法 侯友宜：把試算方式清楚、透明告訴大家

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜期待中央在五項指標與試算公式上務必講清楚、說明白。記者葉德正／攝影
行政院將提政院版財政收支劃分法案，昨財政部指新北、台北、新竹等縣市「明確不同意」。新北市長侯友宜今天表示，新北人口多、需求大，但多年來人均預算始終為六都最低，在推動社福與照顧弱勢上挑戰更大，期待中央在五項指標與試算公式上務必講清楚、說明白。

侯友宜說，指新北與鄰近的台北市在資源分配上差距顯著，新北市面積大、人口多的縣市負擔沈重，要照顧到每一個人，需要更充足且合理的財源支持，在財劃法調整過程中，中央應公開試算方式、透明呈現各項指標的權重，讓各縣市能據以討論，找出最公平的方案。

至於是否認為財政部有意分化地方，侯友宜認為「溝通才是最重要」，各縣市情況不同，只要中央清楚公布計算法，提供透明資訊，就能讓地方依據同一基準討論，避免誤會並促進共識。

侯友宜說，財劃法是中央與地方共同面對的重要議題，希望預算分配能夠公平、合理、周延，讓地方政府能在基礎建設、社會福利與弱勢照顧上有足夠資源，持續推動市政發展。

侯友宜 財政收支劃分法
