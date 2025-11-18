政院20日提院版財劃法 卓榮泰：未到最後關頭不輕言抵制

針對《財劃法》修法，行政院長卓榮泰表示，上周最新通過的國民黨版財劃法，擴大計畫型補助地方，總共會達到5,600億元舉債規模，違反了《公共債務法》第5條15%流量的管制。他說，20日行政院會將通過院版《財政收支劃分法》，未到最後關頭，他不會輕言抵制。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，去年520以來，由國眾兩黨主導的國會，對行政院一直步步進逼，逼行政院接受、執行違憲的、違法的法案跟預算案。同時，用搶權、分錢的方式層層圍堵，就是要弱化中央國庫、癱瘓中央政府。

卓榮泰提到，上周他在總質詢中答詢，這周會正式討論出行政院版本的《財政收支劃分法》，今天下午也早已經邀請地方的財主人員，一起商談最後階段的中央、地方事權分配。他也表示在總質詢結束的前後，會拜訪立法院長韓國瑜，談談《財劃法》未來的進度跟內容。

卓榮泰說，不料立法院會上周五再用逕付二讀、不經討論火速通過的方式，突襲將國民黨版的《財政收支劃分法》予以通過。這個修正，沒有辦法解除一直存在的水平分配、垂直劃分不公，更無法解除他們自己所造成的公式計算的錯誤。

卓榮泰指出，這個火速通過的國民黨黨版，沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大的問題。過去的公式錯誤只是對離島產生了影響，現在版本會對整個中央地方政府都造成實質影響。

他表示，2026年的中央政府總預算，現在還躺在立法院裡面。總預算3兆350億歲出，已經舉債了3,000億元，如果依照上周五通過的國民黨版的《財劃法》，擴大計畫型補助地方，中央政府必須再多舉債2,600億元；換句話說，會達到5,600億元舉債規模。

卓榮泰強調，這已經完全超出、也違反了《公共債務法》第5條15%流量的管制。如果硬逼中央政府編出這樣的預算，就是違法的政府，編出來的就是違法的預算，他無法接受。

他質疑，在這樣的情況下，若要中央政府自行刪除原來其中相關預算，難道要刪國防預算嗎？難道刪科技預算嗎？或者是公共建設預算，或是社福預算，或是教育預算，或是治水預算？

他續指，若未來國家安全受威脅，AI科技發展停滯，公共建設、地方建設停擺，社會福利縮水，教育文化制度的預算也受到影響，治水的預算也無法執行，是誰的責任？還是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？所以中央政府無法編列這樣一個違反法律的預算。

卓榮泰表示，2012年起，地方政府的財政是不好的，歲計賸餘都是負數，合計所有地方政府負了500多億元，這一兩年已經由負轉正，地方政府總計的歲計賸餘經達到800多億元。地方政府好轉，中央在今年跟明年也都分別的編制1兆100多億元，給地方進行統籌分配稅款。

他強調，過去包括《原住民保留地禁伐補償條例》，以及一些在預算上可以修正的，政院都修正了，但這一次《財政收支劃分法》這樣的修法他無法接受。他請國會不要一意孤行，他不會放棄協商；但是未到最後關頭，政院也不會輕言的抵制。

卓榮泰重申，希望國會看清事實，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，所以今天才造成中央地方互相在財政上發生困難的現象。

他提到，20日行政院會將通過院版《財政收支劃分法》，有五大原則，會將國民生活品質更加均衡，讓垂直劃分更加的合理，也會讓水平分配更加公平，同時讓地方自治更加強化，把中央跟地方的夥伴關係更加提升。

卓榮泰認為，唯有這樣全面照顧中央、地方跟全民的《財政收支劃分法》，才是國家未來應走之道。希望國會不要一意孤行，把這個錯誤一修再修、一惡再惡的惡行修法，能夠馬上停止。未到最後關頭，他不會輕言抵制。