影／批藍白財劃法製造更大問題 卓榮泰呼籲國會停止一意孤行
「財政收支劃分法」在立法院二度闖關，行政院長卓榮泰連日強硬回應。卓榮泰今天於立院受訪再批，藍白版修法「無法解決問題，反而製造更大問題」，持續弱化中央財政，造成中央與地方財政混亂，「這是國會把中央政府抽了血，還逼著吞錯藥」。
卓榮泰指出自520以來藍白以「步步進逼、層層圍堵」方式對行政院施壓，不僅要求執行違法法案，還以「搶錢」模式削弱中央財政。他表示上周已承諾將提出行政院版財劃法，研議拜會立院長韓國瑜討論修法進度，卻遭國民黨突襲逕付二讀、匆促通過，毫無討論空間。
卓榮泰批評藍白版本未解決水平與垂直分配不公，也未修正過去自身造成的公式錯誤，若實施將對中央、地方整體財政帶來重大衝擊。卓榮泰以中央預算為例指出，目前中央已舉債3000億元，若依藍白擴大補助方案，中央需再增2600億元舉債，總額上看5600億元，「等於逼中央編違法預算」，反問「要刪國防？刪科技？刪建設？刪社福？」強調國防安全、AI發展與公共建設都將受影響。
卓榮泰強調地方財政已從赤字轉盈餘，全國地方稅計剩餘達800多億元，中央統籌分配稅款今年、明年各超過1兆元，中央並未讓地方獨自承擔壓力。行政院版仍將依五大原則推動，包括提升生活品質均衡、公平分配與強化地方自主，呼籲國會停止「一意孤行」，並重申雖已「全面迎戰」，但「未到最後關頭，不會全面抵制」，盼透過協商讓修法回到正軌。
