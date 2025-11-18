卓揆痛批在野黨「步步進逼」違憲修法 國會若一意孤行將不排除抵制

對於《財劃法》行政院長卓榮泰日前提到要全面迎戰，遭在野黨批評，對此，卓榮泰18日表示，在野黨在去年520以來，對行政院是步步進逼、層層的圍堵，要逼行政院接受違憲的法案跟預算案，上周五更不經討論火速通過突襲似通國民黨團版本財劃法，他再度強調，國會不要一意孤行，把錯誤一修再修，一惡再惡的修法，盼馬上停止下來，否則抵制未到最後關頭，他不會輕言抵制。

卓榮泰赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢前接受媒體採訪，針對財劃法修法進度，他提到，自2024年520以來，由國眾兩黨主導的國會，事實上對行政院一直是步步進逼、層層的圍堵，要逼行政院接受違憲的法案跟預算案，也要逼行政院去執行違憲的、違法的法案跟預算案。同時用搶權、分錢的方式層層地圍堵，就是要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

卓榮泰說，最近的例子，上個禮拜他在總質詢當中答詢，提到會在這個禮拜正式討論出行政院版本的《財政收支劃分法》，而且今天下午也早已經邀請地方的財主人員，一起商談最後階段的中央、地方事權分配。

他表示，在總質詢結束的前後，會拜訪立法院長韓國瑜來談談《財劃法》未來的進度跟內容。但不料上禮拜五（14日），再用逕付二讀，不經討論火速通過的方式，突襲似地將國民黨黨版的《財政收支劃分法》予以通過。這個修正沒有辦法解除一直存在的水平分配不公、垂直劃分不公的問題，更無法解除他們自己所造成的公式計算的錯誤，也就是說這個火速通過的國民黨黨版沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大的問題，什麼問題呢？過去的公式錯誤只是對離島產生了影響，現在這個國民黨黨版的《財政收支劃分法》，會對整個中央政府跟地方政府都造成實質的影響。

卓榮泰說，在2026年的中央政府總預算，現在還躺在立法院裡面，這個中央政府總預算裡面，3兆350億元的歲出，政府已經舉債了3,000億元，如果依照上周五通過的國民黨黨版的《財劃法》，擴大了計畫型的補助給地方，中央政府必須再多舉債2,600億元；換句話說，我們會達到一個5,600億元的舉債規模，這已經完全超出了、也違反了《公共債務法》第5條15%流量的管制。如果硬逼中央政府編出這樣一個預算，我們就是違法的政府，編出來的就是違法的預算，我無法接受。

卓榮泰表示，所以在這樣的情況底下，若是要中央政府自行刪除我們原來的中央政府總預算裡面的相關預算，難道要刪國防預算嗎？難道刪科技預算嗎？或者是公共建設預算，或是社福預算，或是教育預算，或是治水預算？那麼未來國家安全受威脅，AI科技發展停滯，公共建設、地方建設停擺，社會福利縮水，教育文化制度的預算也受到影響，治水的預算也無法執行，是誰的責任？還是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？所以中央政府無法編列這樣一個違反法律的預算。

卓榮泰，過去從2012年開始，地方政府的財政是不好的，它的歲計賸餘都是負的，合計所有地方政府負了500多億元，可是到了這一兩年，已經由負轉正，地方政府總計的歲計賸餘經達到800多億元，地方政府好轉，中央在今年跟明年也都分別的編制1兆100多億元給地方進行統籌分配稅款，一般型補助以及計畫型補助的地方建設補助需要，中央持續在協助地方，地方財政狀況也在好轉，但是這一年當中卻用這種方式，要繼續的弱化整個中央的財政。我們已經在過去的例子當中，包括禁伐條例（《原住民保留地禁伐補償條例》），包括一些在預算上我們可以修正的，我們都修正了，但這一次在《財政收支劃分法》這樣的修法無法接受。

最後，卓榮泰也說，所以他要告訴國會，應該不要一意孤行，協商未到根本絕望，不會放棄協商；但是未到最後關頭，也不會輕言的抵制。希望國會要能夠看清事實，以全民的福利，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，所以今天才造成這種中央地方互相在財政上發生困難的現象。所以我希望最後我們還是有機會，在後天（20日）行政院院會會通過我們院版的《財政收支劃分法》。

卓榮泰強調，《財政收支劃分法》有五大原則，我們會將國民生活品質更加的均衡，會讓垂直劃分更加的合理，也會讓水平的分配更加的公平，同時讓地方自治能夠更加的強化，把中央跟地方的夥伴關係更加的提升。唯有這樣的一個全面照顧中央、地方跟全民的《財政收支劃分法》，才是國家未來應走之道。希望國會不要一意孤行，把這個錯誤一修再修，一惡再惡的這種惡行的修法，能夠馬上的停止下來，否則抵制未到最後關頭，不會輕言抵制。