稱財劃法再找韓國瑜談 卓榮泰：國會給錯藥逼中央硬吞

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

立法院上周三讀國民黨立院黨團版本財劃法部分條文修正案，持續引發政院和立院間政治攻防。行政院卓榮泰今天表示，協商未到根本絕望，不會放棄協商，抵制未到最後關頭，也不會輕言抵制，希望國會不要一意孤行，把「一惡再惡」的修法馬上停止下來，支持政院將推出的財劃法版本，才是國家未來應走之道。

卓榮泰今天率相關閣員赴立院報告花蓮災後重建特別預算，卓榮泰會前受訪談及財劃法修法表示，從去年520以來，藍白主導的國會對行政院一直是步步進逼，要行政院接受違法違憲的法案、預算案，同時用搶權、分錢，層層圍堵就是要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都清楚。

卓榮泰指出，他將在總質詢結束後，再找立法院長韓國瑜談財劃法，不料，國民黨上周就突襲式修法。藍營版本財劃法修法後，不僅沒辦法解除分配不公、公式缺漏等問題，反而造成更大問題，過去只是影響離島，現在會對中央、地方都會造成影響，若要依照修法內容擴大計畫型補助，中央政府還要舉債2600億元，達到5600億元舉債規模，將遠出公債法15％的流量管制，這是違法政府、違法預算，他無法接受。

卓榮泰說，若是要中央政府自行刪除相關預算，難道要刪國防、教育、治水預算嗎？未來公共建設停擺，教育文化制度受影響，導致預算也無法執行，是誰的責任？難道還是行政院責任嗎？

卓榮泰表示，地方財政狀況這一兩年已經由負轉正，中央持續協助地方，地方財政狀況也在好轉，但這一年在野黨卻用這種方式，要繼續弱化中央財政，政院已在禁伐條例、預算上，可以修正的都修正了，但這一次在財劃法修法，政院無法接受。

卓榮泰指出，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，才出現中央、地方互相財政都困難的現象，行政院院會後天會通過院版財劃法，有5大原則，會將國民生活品質更均衡，垂直劃分更合理，水平分配更公平，地方自主更強化，把中央和地方的夥伴關係提升，唯有這樣的財劃法，才是國家未來應走之道。

