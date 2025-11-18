聽新聞
在野批卓揆帶頭違法 自以為太上皇

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導

朝野財劃法修法大戰，行政院卓榮泰昨天表態「全面迎戰」。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰悖離事實、胡言亂語；民眾黨團總召黃國昌也反嗆，卓榮泰自以為威權國家的太上皇，「行政院長帶頭違法，違法亂紀，莫此為甚」。

傅崐萁說，中央造謠新版財劃法將舉債兩千多億元，悖離事實、胡言亂語，在野黨推動修法是在保障地方權益，把行政院剋扣的一般性補助款、計畫型補助款還給大家。相關預算確實下放地方，預算總額並沒有改變，「這些都是民進黨政府的選舉口號、詐騙的一環」。

黃國昌則反嗆，卓榮泰忘記行政院長身分，自以為是威權國家的太上皇，在任何民主國家，制定與修改法律都是國會職權，經過總統依法公告就是有效施行的法律，在中華民國境內包括行政院長等每一位國民都有遵守法律的義務。

黃國昌指出，立院審查今年度中央政府總預算，當初刪除中央政府各機關預算六三六億元，結果行政院刪地方政府一般性補助款，不僅違法亂紀，更是目無法紀，如今財政收支劃分法修正案三讀，難道卓榮泰打算民進黨政府都不受法律拘束？

國民黨立委牛煦庭說，自己生病要別人吃藥，就是民進黨一路以來的調性，立法院按照既有期程推進法案，不應政治操作而被耽誤；行政院過去以財劃法為由哭窮，實際上卻編列大額預算補助人民團體、地方社團等，「根本就是權力焦慮，想要控制社團有利二○二六年選舉」。

卓榮泰 行政院 財劃法 黃國昌 補助款
在野批卓揆帶頭違法 自以為太上皇

