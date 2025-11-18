立院財劃法修法 卓揆：全面迎戰

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰昨預告本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為；關於修法草案的水平分配方面，財政部將調整農工、人口指標權重，並透露僅雙北、新竹市不同意，財主單位今將邀地方討論。行政院發言人李慧芝說，卓揆後天將親自說明修法規畫，盼立院理性討論，不能再讓國家空轉。

新北市政府新聞局長李利貞昨說，財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立法院去年底三讀修正財劃法，中央須釋出四一六五億元統籌稅款給地方，立法院上周五又再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

卓揆昨對此表達訝異與遺憾，並預告今天財主單位跟地方政府談過後，周四行政院會將正式討論、通過院版財劃法修正版本，再送立法院審議；他強調，立法院通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，「行政院將全面迎戰」。

財政部國庫署長陳柏誠昨說，政院版修法將調整為「基本財源保障制」，均衡國民生活品質，使垂直（錢權）分配合理、水平（城鄉）分配更公平，事責回歸再搭配管考機制，也能強化地方自治，一般性及計畫型補助回歸「舊制模式」。

財政部規畫「財政努力指標」與「基本建設需求指標」各占四十％及六十％，財政努力納營利事業營業額廿％、財產稅努力六十五％、非稅收入努力十五％；基本建設囊括土地面積卅％、人口數卅％、工業人口廿％、農林漁牧人口十％、農林漁牧產值十％。

調整係數上，林業用地、國土保安及生態保育用地折算，農牧用地一點五倍，反映土地管理與養護成本；六十五歲以上及十四歲以下人口一點二倍，並以平均每戶可支配所得均標準，反映人口結構對地方施政影響；離島地區土地面積及人口數則以兩倍計算。

陳柏誠也說，在十月與地方政府的第五次會議，會中明確表達不同意的是雙北和新竹市，其他屬農業或農工大縣的藍營縣市認為當前規畫公平合理；財政部也保證，未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於二○二五年分配水準，讓地方「非常放心」。