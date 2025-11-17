政院版財劃法統籌稅款分配指標曝光 財政部曝「3縣市」有意見

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，待明天（18日）邀集地方討論後，最快周四（20日）送行政院會通過。財政部今天再度說明分配公式指標及權重，並透露上次會議中，台北市、新北市、新竹市明確表達不同意，但嘉義市在內的藍營執政縣市都認為公平合理。

目前政院版修正條文規劃2027年上路，針對權重調整後的統籌分配稅款金額，行政院發言人李慧芝說，「只會多不會少」，明年統籌分配稅款增4165億元，加總後共8841億元，若通過政院版修正草案，整體財源會更多，但還是要搭配事權下放，讓地方拿到更多錢的同時，能更好照顧人民。

立法院去年底三讀修正財劃法，遭行政院質疑公式錯誤導致345億元未能完全分配，且事權未隨錢調整，調整後的水平分配公式擴大城鄉差距；立法院11月14日再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。

財政部國庫署長陳柏誠指出，兩次修法都未檢討事權，且未考慮中央財政穩健因素，直接掏空中央財政4165億元，導致窒礙難行，明天下午主計總處將會同國發會邀地方政府開會檢討事權回歸，並在周四提出院版草案。

針對院版財劃法草案，陳柏誠說明五項修法目標，首先是將地方分稅制調整為「基本財源保障制」，提升地方財政穩定與各地區民眾能獲得一定公共服務，讓國民生活品質更均衡；第二，垂直（錢權）分配更合理，錢權併同考量，提供地方主要財源，也兼顧中央財政量能。

陳柏誠續指，第三，讓水平（城鄉）分配更公平，兼顧均衡城鄉發展，縣市整體獲配財源高於直轄市；第四，事責回歸，並透過管考機制，各地方政府因地制宜，發揮資源運用效能，強化地方自治；第五，一般性及計畫型補助回歸「舊制模式」，協助地方推動建設及經濟平衡發展，提升中央地方夥伴關係。

根據財政部統計，地方政府歲入歲出在2015年首度出現收支賸餘，2019年至2024年逐年成長至818億元。陳柏誠說，顯見地方財源不是不夠，但有不均的問題；若加計明天的會議，中央已和地方六度討論財劃法修正，盼使統籌分配稅款更均衡。

針對分配公式指標及權重方面，財政部規劃「財政努力指標」與「基本建設需求指標」各占40%及60%，財政努力與財劃新法相去不遠，納營利事業營業額（20%）、財產稅努力（65%）、非稅收入努力（15%）。

基本建設方面調整較大，囊括土地面積（30%）、人口數（30%）、工業人口（20%）、農林漁牧人口（10%）、農林漁牧產值（10%）；調整係數上，林業用地、國土保安及生態保育用地折算，農牧用地1.5倍，65歲以上及14歲以下人口1.2倍，並以平均每戶可支配所得均標準；離島地區土地面積及人口數則以2倍計算。

陳柏誠說明，營利事業營業額多集中工商地區，透過新增工業人口指標，讓有中高汙染事業的城市能獲得較多的統籌分配稅款，給予適度回饋，新增農林漁牧人口指標則是照顧農業縣，也新增農林漁牧產值反應各產業經濟貢獻。

陳說，院版財劃法草案能創造三贏，贏在中央有能力繼續協助地方，贏在地方有充足自主財源提供公共品質和建設，以及贏在人民有均等生活品質可以享受。

至於地方對院版財劃法草案態度，陳柏誠透露，在第5次會議時，會中明確表達不同意的是雙北市和新竹市，其他屬農業或農業大縣的藍營縣市，也認為當前規劃公平合理。財政部也向縣市保證，未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於2025年分配水準，讓地方非常放心。