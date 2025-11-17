聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院三讀通過財劃法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表明將會尋求憲政救濟。記者陳正興／攝影
立法院三讀通過財劃法部分條文修正案，行政院長卓榮泰表明將會尋求憲政救濟。記者陳正興／攝影

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法律是立法院的職權，經過總統公告後就是有效施行的法律，難道卓榮泰不用受到法律拘束，「行政院長帶頭違法，違法亂紀莫此為甚。」

立法院會三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責。卓榮泰上午在第35屆台日工程技術研討會開幕典禮表示，行政院會本周將討論政院版財劃法，「立法院通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院將會全面迎戰。」

針對卓榮泰的說法，黃國昌稍早受訪時反嗆，卓榮泰忘記身分為民主國家的行政院長，真的以為自己是威權國家的太上皇，因為在任何民主國家當中，制定與修改法律都是國會職權，經過總統依法公告就成為有效施行的法律，在中華民國境內包括行政院長，每一位國民都有遵守法律的義務。

黃國昌指出，立法院審查今年度中央政府總預算，刪除中央政府各機關預算636億元，結果行政院跑去刪減一般性補助款，不僅違法亂紀更是目無法紀，如今財政收支劃分法再度三讀通過，難道卓榮泰還打算民進黨政府及其所率領的內閣不受法律拘束。

行政院 法律 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

藍白兩黨主席本周會面 黃國昌：暫定11月19日下午登場

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

【即時短評】綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

相關新聞

立院財劃法修法 卓揆：全面迎戰

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰昨預告本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為；關於修...

中央補助縮水地方叫苦 謝國樑：節流節到斷腸

財劃法修法大戰，地方政府叫苦連天。基隆市長謝國樑昨天說，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億元，欲哭無淚，「已經...

政院版財劃法納五大指標 周四提出修法草案 盼達成三贏

行政院預計本周四（20日）提出《財政收支劃分法》修法版本，據財政部規劃，將細緻處理各項分配指標，包含在基礎建設需求指標上...

在野批卓揆帶頭違法 自以為太上皇

朝野財劃法修法大戰，行政院長卓榮泰昨天表態「全面迎戰」。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰悖離事實、胡言亂語；民眾黨團...

中央補助縮水？新北：新版財劃法有增保障「不比去年少」

財劃法近期再度修正，引發地方政府關注財源變動。基隆市長謝國樑今指出，中央補助縮減造成預算落差，引起外界討論是否其他縣市也...

政院推財劃法稱3縣市有意見 新北：中央沒清楚回應問題何來不同意

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，財政部今天再度說明分配公式指標及權重，並透露上次會議中，台北市、新北市、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。