卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法律是立法院的職權，經過總統公告後就是有效施行的法律，難道卓榮泰不用受到法律拘束，「行政院長帶頭違法，違法亂紀莫此為甚。」

立法院會三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責。卓榮泰上午在第35屆台日工程技術研討會開幕典禮表示，行政院會本周將討論政院版財劃法，「立法院通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院將會全面迎戰。」

針對卓榮泰的說法，黃國昌稍早受訪時反嗆，卓榮泰忘記身分為民主國家的行政院長，真的以為自己是威權國家的太上皇，因為在任何民主國家當中，制定與修改法律都是國會職權，經過總統依法公告就成為有效施行的法律，在中華民國境內包括行政院長，每一位國民都有遵守法律的義務。

黃國昌指出，立法院審查今年度中央政府總預算，刪除中央政府各機關預算636億元，結果行政院跑去刪減一般性補助款，不僅違法亂紀更是目無法紀，如今財政收支劃分法再度三讀通過，難道卓榮泰還打算民進黨政府及其所率領的內閣不受法律拘束。