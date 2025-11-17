聽新聞
0:00 / 0:00

影／政院版財劃法周四出爐 卓榮泰喊話在野：會全面迎戰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

在野日前再度聯手三讀修正財劃法，民進黨批評法令修惡。行政院長卓榮泰今天指出，他感到訝異跟遺憾，明天財主單位將和地方做最終確認，再將院版草案送周四行政院會討論、通過：他說，提出均衡公平的財劃法才是因應之道，對於立法院在野黨團突然的動作（修法）「行政院會全面迎戰」。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰隨即透過臉書表達不滿，將尋求憲政救濟。

對於修法，卓榮泰今天出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」前受訪指出，他覺得非常遺憾跟訝異，他上周已在立法院備詢預告，本周行政院會正式討論財劃法再修定版本，明天國發會、財政部及主計總處等財主單位，已在上周發文邀各地方政府財主人員做最後確認。

卓榮泰續指，但立法院卻在上周提前、匆匆忙忙地通過新財劃法修正，且內容將造成更大問題，比過去公式計算錯誤問題還大，讓政府總預算無法編列，此部分政院會再做最後認定；明天跟地方政府談過之後，周四行政院將正式討論、通過財劃法版本，再送立法院審議。

他強調，希望能有更均衡、公平及縮短城鄉差距，且是全民共享財劃法，這個才是應應之道。對於立法院在野黨團突然的動作（修法），行政院會全面迎戰。

行政院 財劃法 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政院本財劃法何時出爐？卓揆：本週四通過院會

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

蘇澳分洪道工程經費綁計畫預算 吳宗憲問卓榮泰：還有沒有良心

卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

相關新聞

立院財劃法修法 卓揆：全面迎戰

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰昨預告本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為；關於修...

中央補助縮水地方叫苦 謝國樑：節流節到斷腸

財劃法修法大戰，地方政府叫苦連天。基隆市長謝國樑昨天說，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億元，欲哭無淚，「已經...

政院版財劃法納五大指標 周四提出修法草案 盼達成三贏

行政院預計本周四（20日）提出《財政收支劃分法》修法版本，據財政部規劃，將細緻處理各項分配指標，包含在基礎建設需求指標上...

在野批卓揆帶頭違法 自以為太上皇

朝野財劃法修法大戰，行政院長卓榮泰昨天表態「全面迎戰」。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰悖離事實、胡言亂語；民眾黨團...

中央補助縮水？新北：新版財劃法有增保障「不比去年少」

財劃法近期再度修正，引發地方政府關注財源變動。基隆市長謝國樑今指出，中央補助縮減造成預算落差，引起外界討論是否其他縣市也...

政院推財劃法稱3縣市有意見 新北：中央沒清楚回應問題何來不同意

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，財政部今天再度說明分配公式指標及權重，並透露上次會議中，台北市、新北市、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。