影／政院版財劃法周四出爐 卓榮泰喊話在野：會全面迎戰

在野日前再度聯手三讀修正財劃法，民進黨批評法令修惡。行政院長卓榮泰今天指出，他感到訝異跟遺憾，明天財主單位將和地方做最終確認，再將院版草案送周四行政院會討論、通過：他說，提出均衡公平的財劃法才是因應之道，對於立法院在野黨團突然的動作（修法）「行政院會全面迎戰」。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰隨即透過臉書表達不滿，將尋求憲政救濟。

對於修法，卓榮泰今天出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」前受訪指出，他覺得非常遺憾跟訝異，他上周已在立法院備詢預告，本周行政院會正式討論財劃法再修定版本，明天國發會、財政部及主計總處等財主單位，已在上周發文邀各地方政府財主人員做最後確認。

卓榮泰續指，但立法院卻在上周提前、匆匆忙忙地通過新財劃法修正，且內容將造成更大問題，比過去公式計算錯誤問題還大，讓政府總預算無法編列，此部分政院會再做最後認定；明天跟地方政府談過之後，周四行政院將正式討論、通過財劃法版本，再送立法院審議。

他強調，希望能有更均衡、公平及縮短城鄉差距，且是全民共享財劃法，這個才是應應之道。對於立法院在野黨團突然的動作（修法），行政院會全面迎戰。