喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立院再修財劃法，中央對地方一般性、計畫型補助款都不得少。圖／聯合報系資料照片
立院再修財劃法，中央對地方一般性、計畫型補助款都不得少。圖／聯合報系資料照片

立法院昨日三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今喊一人一通電話，打給立法院長韓國瑜，不要把法案送出。民眾黨團總召黃國昌批評是愚蠢舉動，除證明民進黨立委法治素養令人擔憂外，自我定位也錯亂，如果自甘淪為行政權的附庸，大可盡快辭職。

黃國昌說，這種愚蠢舉動，除證明民進黨立委法治素養令人擔憂外，還充分顯示其定位錯亂，自我閹割到連立法院三讀通過法律都不想送出去，人民不需要這樣的橡皮圖章立委，如果自甘淪為行政權的附庸，大可趕快辭職，別不斷秀下限、鬧笑話。

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨立委竟無視行政院亂砍各縣市的補助款，陳培瑜身為民進黨團幹部，看到中央打擊地方政府、爭權又爭錢，像土匪一樣向地方砍了2646億。立法院矯正錯誤都來不及，還喊話要韓國瑜不送出修正案。

張啓楷批評，民進黨立委不去為各縣市講話，不能制止行政院的土匪行徑，反而為其護航。

張啓楷強調，此次財劃法修正部分條文有三大重點，包括計畫型補助款同一財力級距的縣市，不得低於前10年度的平均值、一般性補助款，除去年底修法保障整體不低於2024年外，並增加各縣市也均不得低於2024年的保障、建立配財源時中央地方溝通機制等，盼行政院依法、從速撥足補助款給各縣市。

民進黨 行政院 補助款
