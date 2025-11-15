快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院回應明年總預算無法調整；國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，退回重編一一五年度中央政府總預算，才是現在行政院必須立即做的事。行政院發言人李慧芝重申，修正案要求適用明年度總預算，包括中央、地方預算都已在審議中，中央政府總預算無法依此調整。行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，若沒有獲得立法院支持，政院將會尋求憲法救濟。

李慧芝表示，中央政府總預算無法依此調整，原因有四：

首先，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。

其次，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出四一六五億元給地方，為此中央被迫調整預算結構，但明年度總預算還是必須舉債二九九二億元，現在修正案又要求維持目前補助總額五四五五億，中央必須再舉債二六四六億元，將超過舉債上限、也違反「公共債務法」的規定。

第三，明年度要推動的許多照顧國人的新政策，包括四年一千億治水計畫、長照三點零，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

第四，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

她強調，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

行政院 總預算 中央政府 財劃法 李慧芝
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新版財劃法再次修正三讀 卓揆：遺憾立院再次修惡

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

陸懸賞網紅八炯、閩南狼 陸委會：民眾提供線索恐觸法

相關新聞

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

立法院三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院回應明年總預算無法調整；國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，退回重編一一五年度...

財劃法再修正政院拒調明年總預算 羅智強：立即退回重編

立法院昨日三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，行政院對此回應「明年總預算無法依此調整」。國民黨立院黨團書記長羅智強今...

陳培瑜倡人人致電韓國瑜阻新財劃法 王鴻薇：叫賴總統別公告吧

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今說，「一人一通電話，打給立法院長韓國瑜」，不要...

阻財劃法送出立院 陳培瑜倡一人一通電話打給韓國瑜

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，他支持行政院積極面對，也要提出一個訴求...

卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要...

立法院再修財劃法 陳其邁痛批草率：片面獨斷的修法

立法院再修「財劃法」，國民黨與民眾黨立院黨團昨三讀「財劃法」相關修正案，防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，不過高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。