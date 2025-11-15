聽新聞
財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算
立法院三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院回應明年總預算無法調整；國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，退回重編一一五年度中央政府總預算，才是現在行政院必須立即做的事。行政院發言人李慧芝重申，修正案要求適用明年度總預算，包括中央、地方預算都已在審議中，中央政府總預算無法依此調整。行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，若沒有獲得立法院支持，政院將會尋求憲法救濟。
李慧芝表示，中央政府總預算無法依此調整，原因有四：
首先，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。
其次，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出四一六五億元給地方，為此中央被迫調整預算結構，但明年度總預算還是必須舉債二九九二億元，現在修正案又要求維持目前補助總額五四五五億，中央必須再舉債二六四六億元，將超過舉債上限、也違反「公共債務法」的規定。
第三，明年度要推動的許多照顧國人的新政策，包括四年一千億治水計畫、長照三點零，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。
第四，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。
她強調，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。
