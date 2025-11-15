財劃法再修正政院拒調明年總預算 羅智強：立即退回重編

立法院昨日三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，行政院對此回應「明年總預算無法依此調整」。國民黨立院黨團書記長羅智強今日指出，退回重編115年度中央政府總預算，才是現在行政院必須立即做、馬上做的事。

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地方政府不滿。國民黨、民眾黨昨於立法院，以人數優勢，三讀修正財劃法部分條文，除了將先前中央砍地方政府的636億元補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

羅智強公開呼籲行政院長卓榮泰、賴清德總統，依法行政是政府的職責，更是憲政義務。現在行政院居然仍揚言，要以釋憲提案對抗。國民黨團提醒大惡罷人民以32比0，否決民進黨發動的無理罷免，就是提醒民進黨政府，必須導正行政院各種倒行逆施的作為，現在行政院不但毫無反省之意，仍一意孤行與多數民意對抗，這個政府不只無能，更毫無反省之心，令人心寒。

羅智強指出，行政院口口聲聲說，行政院針對地方政府統籌分配稅款大幅增加，卻是在大玩文字遊戲。國民黨團必須嚴正指出，在昨日修法前，114年度給予各縣市政府的計劃型補助有2954億元，115年度行政院竟然刪掉約2646億元，並且改為申請制，地方政府財政穩定性被破壞殆盡。

羅智強表示，好不容易將財劃法重新修正後，給地方政府的統籌款雖整體增加4165億元，卻因為行政院將計劃型補助款大幅刪減，115年度統籌款及補助款的合計數與114年度相比，僅增加1519億元，接著又把全國各縣市一般性補助款2501億元剋扣1764多億元，完全只想集權又集錢，此次修法只是亡羊補牢，把錢還給地方政府，被剋扣的1764多億元一般性補助款，修法後將全面恢復正常撥補。

羅智強並強調，台灣現在面臨對等關稅的衝擊，賴清德束手無策，在115年度中央政府總預算中，看不出有任何因應的具體作為，現今立法院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院面對國內外巨變，一個重新思考施政方向的機會，退回重編115年度中央政府總預算，才是正本清源之道。否則，一再提釋憲、搞焦土對抗，受害只是全台2300萬民眾。