聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，他支持行政院積極面對，也要提出一個訴求，請立法院長韓國瑜不要把這個三讀法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓國瑜。

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨天於立法院再聯手，三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，除了將先前中央砍地方政府的636億元補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

陳培瑜指出，這根本不是好好為國家算帳，而是藍白一起在玩政治算計，他們嘴巴說要多照顧地方，但實際上的效果是什麼？是叫中央多借一大堆錢、把國家財政弄到失衡，未來治水、長照、0–6歲托育補助、健保、勞保等都可能被擠壓。講白一點，就是今天在立法院裡面裡刷存在感，明天叫全國人民一起買單。

陳培瑜說，大家不要被「多給地方錢」這幾個字騙了，錢不是從天上掉下來的，是從你我的稅、是從未來的債務來的，如果制度改得亂七八糟，中央財政越來越困難，到時候真的要救災、要推長照、要蓋學校、要顧孩子，一樣是地方、人民先倒楣。

陳培瑜表示，拜託韓國瑜不要急著把這個法案送出立法院，固然可以選擇照本宣科，反正有票數就通過，但也可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民。

陳培瑜指出，民主不是票多就無敵，民主是多數也要有良心，要尊重專業、尊重程序，更要替下一代著想，她會繼續把這個案子的問題講清楚，也拜託大家一起盯緊這個財劃法修法，民進黨不是在反對照顧地方，而是在反對用「掏空未來」的方式假裝在照顧地方，讓錯誤留在立法院，不要走進你我的生活。

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，請立法院長韓國瑜把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文,民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示,請立法院長韓國瑜把錯誤就留在立法院,拜託一人一通電話,打給韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要...

阻財劃法送出立院 陳培瑜倡一人一通電話打給韓國瑜

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，他支持行政院積極面對，也要提出一個訴求...

立法院再修財劃法 陳其邁痛批草率：片面獨斷的修法

立法院再修「財劃法」，國民黨與民眾黨立院黨團昨三讀「財劃法」相關修正案，防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，不過高雄市...

財劃法再修 卓揆：掏空中央 總預算無法依此調整

立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，卓揆指出，一一五年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

財劃法再修 張麗善：只是恢復原來預算規定

立法院昨天三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將尋求憲政救濟。雲林縣長張麗善反問卓揆「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，她說，拿到權力的人都想把權力握在手上，應站在百姓立場思考才是人民之福。

新聞眼／財劃法再修…朝野搶錢惡鬥 無限輪迴

中央總預算遭在野黨大刪後，因而自行統刪地方補助款廿五％，讓各縣市急跳腳，如今藍白不等政院版財劃法，直接闖關修正版本「討錢」，除了把原先被剋扣的六三六億元全要回來外，也要求補助款只能給更多不能變少。朝野鬥法互相搶錢，財源究竟如何合理分配、均衡縣市？朝野若不討論，問題恐怕還是無解。

