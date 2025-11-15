阻財劃法送出立院 陳培瑜倡一人一通電話打給韓國瑜

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，他支持行政院積極面對，也要提出一個訴求，請立法院長韓國瑜不要把這個三讀法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓國瑜。

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨天於立法院再聯手，三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，除了將先前中央砍地方政府的636億元補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

陳培瑜指出，這根本不是好好為國家算帳，而是藍白一起在玩政治算計，他們嘴巴說要多照顧地方，但實際上的效果是什麼？是叫中央多借一大堆錢、把國家財政弄到失衡，未來治水、長照、0–6歲托育補助、健保、勞保等都可能被擠壓。講白一點，就是今天在立法院裡面裡刷存在感，明天叫全國人民一起買單。

陳培瑜說，大家不要被「多給地方錢」這幾個字騙了，錢不是從天上掉下來的，是從你我的稅、是從未來的債務來的，如果制度改得亂七八糟，中央財政越來越困難，到時候真的要救災、要推長照、要蓋學校、要顧孩子，一樣是地方、人民先倒楣。

陳培瑜表示，拜託韓國瑜不要急著把這個法案送出立法院，固然可以選擇照本宣科，反正有票數就通過，但也可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民。