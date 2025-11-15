卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
行政院長卓榮泰稱財劃法修正案是修惡版本，新北市長侯友宜(圖中)強調至今仍沒看到行政院的版本，且最重要的是事權分配。記者林媛玲／攝影
行政院長卓榮泰稱財劃法修正案是修惡版本，新北市長侯友宜(圖中)強調至今仍沒看到行政院的版本，且最重要的是事權分配。記者林媛玲／攝影

昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要再舉債2646億元，將依憲政體制尋求救濟。新北市長侯友宜今受訪表示，財劃法談了很久，立法院也修法，一直沒看到行政院提出的財劃法版本，他認為最重要的還是事權分配，錢權要相符才能繼續推動建設。

侯友宜說，他要再三地呼籲，除了行政院的財劃法版本要提出來以外，最重要是財劃法後面的事權分配，直到現在看到開會通知也沒有相關的資料，他希望溝通方式是大家應坦誠、公開、透明的溝通，希望財劃法是錢權相符，錢權相符才能夠有財政紀律，福利建設才可繼續推動，這才是我們的目標。

侯友宜昨日在市議會進行總預算案報告時也提到，依新版財劃法，新北市人均普通統籌分配稅款仍是六都最低，導致歲出人均也低於其他五都，新北市努力爭取中央補助款。

新北市長侯友宜出席社會局長青運動會時受訪表示，財劃法修正最重要的是事權分配。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜出席社會局長青運動會時受訪表示，財劃法修正最重要的是事權分配。記者林媛玲／攝影

財劃法 行政院 侯友宜
