卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要再舉債2646億元，將依憲政體制尋求救濟。新北市長侯友宜今受訪表示，財劃法談了很久，立法院也修法，一直沒看到行政院提出的財劃法版本，他認為最重要的還是事權分配，錢權要相符才能繼續推動建設。

侯友宜說，他要再三地呼籲，除了行政院的財劃法版本要提出來以外，最重要是財劃法後面的事權分配，直到現在看到開會通知也沒有相關的資料，他希望溝通方式是大家應坦誠、公開、透明的溝通，希望財劃法是錢權相符，錢權相符才能夠有財政紀律，福利建設才可繼續推動，這才是我們的目標。