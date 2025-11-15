卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本
昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要再舉債2646億元，將依憲政體制尋求救濟。新北市長侯友宜今受訪表示，財劃法談了很久，立法院也修法，一直沒看到行政院提出的財劃法版本，他認為最重要的還是事權分配，錢權要相符才能繼續推動建設。
侯友宜說，他要再三地呼籲，除了行政院的財劃法版本要提出來以外，最重要是財劃法後面的事權分配，直到現在看到開會通知也沒有相關的資料，他希望溝通方式是大家應坦誠、公開、透明的溝通，希望財劃法是錢權相符，錢權相符才能夠有財政紀律，福利建設才可繼續推動，這才是我們的目標。
侯友宜昨日在市議會進行總預算案報告時也提到，依新版財劃法，新北市人均普通統籌分配稅款仍是六都最低，導致歲出人均也低於其他五都，新北市努力爭取中央補助款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言