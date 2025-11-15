快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午到永安區出席永安石斑魚節活動，回應有關財劃法修法爭議。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到永安區出席永安石斑魚節活動，回應有關財劃法修法爭議。記者巫鴻瑋／攝影

立法院再修「財劃法」，國民黨與民眾黨立院黨團昨三讀「財劃法」相關修正案，防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，不過高雄市長陳其邁今也批藍白修法「草率」，控藍白「片面獨斷的修法」，他憂心修法後將影響中南部重大公共建設推動。

陳其邁今天上午回應，對於財劃法第一次修法時已「造成非常嚴重的後果」，此次第二次修法並沒有改善財政平均調節的原則，因統籌款若增加，將壓縮到計畫性補助款總額，他說「錢就是那麼多，也不會增加也不會減少」。

陳其邁尤其擔心財劃法修法後，對於中南部縣市的重大公共建設會受到衝擊，他舉中南部縣市的捷運建設動輒上千億元，台北、北部地區的捷運路網都已成形，南部要蓋路網時最需要計畫性補助，卻被一下砍掉好幾百億元。

「真的很擔心高雄的重大公共建設一定會受到非常嚴重的影響」陳其邁不滿國民黨及民眾黨在立法院要修法，卻未讓地方政府表達意見，也沒有等行政院送來法案，批評修法草率。

「這種片面獨斷的修法，我個人非常不以為然」他更直批國民黨在南部縣市的立委「到底怎麼會讓這種法案通過」要求立法院應與地方政府溝通，把數字攤在陽光底下

他指出，他並非是要為高雄多爭取補助款，而是希望要「公平」，基隆河、北部的河川整治完，現在南部易積淹水地區需要水利建設整治，都需要中央的補助。

他向中央喊話，希望行政院能夠盡快提出覆議，或立法院提出覆議，讓行政院的版本能夠併案審查，並且能夠讓地方政府充分反映意見。

修法 行政院 財劃法 陳其邁
相關新聞

卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

昨天立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡法，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要...

立法院再修財劃法 陳其邁痛批草率：片面獨斷的修法

立法院再修「財劃法」，國民黨與民眾黨立院黨團昨三讀「財劃法」相關修正案，防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，不過高雄市...

財劃法再修 卓揆：掏空中央 總預算無法依此調整

立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，卓揆指出，一一五年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

財劃法再修 張麗善：只是恢復原來預算規定

立法院昨天三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將尋求憲政救濟。雲林縣長張麗善反問卓揆「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，她說，拿到權力的人都想把權力握在手上，應站在百姓立場思考才是人民之福。

新聞眼／財劃法再修…朝野搶錢惡鬥 無限輪迴

中央總預算遭在野黨大刪後，因而自行統刪地方補助款廿五％，讓各縣市急跳腳，如今藍白不等政院版財劃法，直接闖關修正版本「討錢」，除了把原先被剋扣的六三六億元全要回來外，也要求補助款只能給更多不能變少。朝野鬥法互相搶錢，財源究竟如何合理分配、均衡縣市？朝野若不討論，問題恐怕還是無解。

藍版財劃法修正案三讀

立法院會昨（14）日三讀通過國民黨團所提財劃法部分條文修正草案，增訂「地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列...

