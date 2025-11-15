立法院再修財劃法 陳其邁痛批草率：片面獨斷的修法

立法院再修「財劃法」，國民黨與民眾黨立院黨團昨三讀「財劃法」相關修正案，防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，不過高雄市長陳其邁今也批藍白修法「草率」，控藍白「片面獨斷的修法」，他憂心修法後將影響中南部重大公共建設推動。

陳其邁今天上午回應，對於財劃法第一次修法時已「造成非常嚴重的後果」，此次第二次修法並沒有改善財政平均調節的原則，因統籌款若增加，將壓縮到計畫性補助款總額，他說「錢就是那麼多，也不會增加也不會減少」。

陳其邁尤其擔心財劃法修法後，對於中南部縣市的重大公共建設會受到衝擊，他舉中南部縣市的捷運建設動輒上千億元，台北、北部地區的捷運路網都已成形，南部要蓋路網時最需要計畫性補助，卻被一下砍掉好幾百億元。

「真的很擔心高雄的重大公共建設一定會受到非常嚴重的影響」陳其邁不滿國民黨及民眾黨在立法院要修法，卻未讓地方政府表達意見，也沒有等行政院送來法案，批評修法草率。

「這種片面獨斷的修法，我個人非常不以為然」他更直批國民黨在南部縣市的立委「到底怎麼會讓這種法案通過」要求立法院應與地方政府溝通，把數字攤在陽光底下

他指出，他並非是要為高雄多爭取補助款，而是希望要「公平」，基隆河、北部的河川整治完，現在南部易積淹水地區需要水利建設整治，都需要中央的補助。

他向中央喊話，希望行政院能夠盡快提出覆議，或立法院提出覆議，讓行政院的版本能夠併案審查，並且能夠讓地方政府充分反映意見。